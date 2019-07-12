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12июля
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сегодня, 20:19 1

Приамурье оказалось в середине рейтинга инвестиционной активности регионов

Приамурье оказалось в середине рейтинга инвестиционной активности регионов
Фото: pixabay.com

Опубликован рейтинг «Инвестиционной активности регионов» за июнь 2019 года. В него вошла и Амурская область, оказавшись примерно в середине списка.

В основу рейтинга, подготовленного журналом «Инвест-Форсайт», были положены сообщения о запускаемых и реализуемых в российских регионах инвестиционных проектах, попавшие в ежедневный дайджест региональных инвестиционных новостей «Инвест-Регион». Все сообщения оценивались по 10-балльной шкале: 10 – ввод в эксплуатацию проекта, очередного этапа; 9 – выделение для проекта финансирования, кредита; 7 – подписано соглашение о проекте; 4 – подписано соглашение о намерениях; 1 – прочие новости.

Регионы ранжированы в рейтинге по количеству набранных баллов.

Амурская область заняла 43 место с результатом 24 балла. Первое досталось Липецкой области – 146 баллов. На последнем, 81-м, – Республика Калмыкия, в активе которой ноль баллов.

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Комментарии
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  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    59 минут назад

    Вот новость так новость!!!

    Как построят АГПЗ и инвестиционная активность будет снижаться.

    Г-н Орлову и его команде необходимо хорошенько об этом подумать.

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