Восемь человек на место: приемная кампания в амурских вузах

Чуть больше недели осталось до конца приемной компании в амурских вузах. Она проходит с 20 июня по 20 июля. В Благовещенске документы от абитуриентов принимают несколько высших учебных заведений – АмГУ, БГПУ, ДальГАУ, а также Амурская медицинская академия и ДВОКУ. Корреспондент «Альфа ТВ» побывал в приемной комиссии нескольких вузов и узнал, на кого хотят учиться выпускники и какой конкурс сложился на престижные специальности.

В БГПУ на 12 июня в приемной комиссии приняли более 1 300 заявлений от абитуриентов, это на 100 больше чем в прошлом году. Самые популярные профили среди выпускников – «история, обществознание», «английский, китайский», «информационные системы и технологии». Здесь на сегодняшний день конкурс составляет более шести человек на место. Правда, выпускники с высокими балами зачастую приносят копии документов, а не оригиналы.

«В этом году абитуриенты приходят с большими баллами – 260, 270 и 280, но на счет них нет пока ясности, поскольку высокобальники подают копии документов, это связано с тем, что они хотят поступить в более престижные вузы, с точки зрения общественного мнения. Те, которые располагаются в европейской части страны, за Уралом, Тихоокеанские, Дальневосточные и так далее. Подлинники приносят собственники более скромных балов, у кого 180, 200, 210», – отметил ответственный секретарь приемной комиссии БГПУ Виталий Ямковой.

В этом году университет открыл несколько новых направлений подготовки бакалавров: педагогические профили «Математика, физика», «История, география», «Начальное образование, инклюзивное образование», «Психология в образовании и социальной сфере». Кроме этого в университете теперь дают специально дефектологическое образование по профилю «Обучение лиц с нарушением в интеллектуальном развитии (олигофренопедагогика)». Появился профиль «Прикладная филология». Общее число бюджетных мест на бакалавриат и магистратуру в этом году в университете 681.

В АмГУ приняли уже более 4 000 заявлений от абитуриентов, 3,5 тысячи – на программы высшего образования. Самый большой конкурс на специальности «Таможенное дело» (18 человек на место), «Электроэнергетика и электротехника» (около 3 человек на место). В этом году в Амурский государственный университет желают поступить выпускники из Якутии.

«В этом году у нас много заявлений от абитуриентов из республики Саха Якутия – Нерюнгри, Алдана. Они заинтересованы в наших направлениях подготовки, особенно в инженерно-технических специальностях», – отметила ответственный секретарь приемной комиссии АмГУ Любовь Романова.

Самый высокий бал среди абитуриентов университета в этом году 283. Выпускник с таким аттестатом хочет поступить на «таможенное дело». Бюджетных мест по программам высшего образования – 659. По программам среднего образования 110.

Дальневосточный аграрный университет принял на сегодняшний день порядка 2 000 заявлений от выпускников. В учреждении отмечают, что нынешнее количество абитуриентов сохранилось на уровне прошлого года. Максимальный бал за три экзамена у них 237.

По традиции самые востребованные специальности – «Строительство» (3 человека на место), «Техносферная безопасность», «Электроэнергетика и электротехника» и «Экономика» (больше 8 человек на место), среди сельскохозяйственных специальностей наибольшим спросом пользуется специальность «Ветеринария». Общее число бюджетных мест на очную заочную форму обучения 683.

«В этом году у нас есть абитуриенты из Хабаровского края, Сахалина, Камчатки, юга Якутии, Еврейской автономной области. Наша приемная комиссия выезжала в некоторые регионы по просьбе их руководства, поскольку там имеется серьезная нехватка кадров. Агропромышленный комплекс сегодня динамично развивается не только в Амурской области, но и в других региона Дальнего Востока. У нас с этими регионами заключен договор на подготовку кадров, поэтому мы ожидаем, что в этом году поступающих из этих регионов у нас будет значительно больше», – отметил ректор ДальГАУ Павел Тихончук.