В Зее устроили стрельбу на пляже (видео)

В Зее на водоеме, расположенном на острове Майский, открыли стрельбу из автомата. Люди вывали полицию. Выяснилось, что оружие не боевое. Полиция расследует обстоятельства происшествия.

Как пояснили в управлении МВД России по Амурской области, инцидент произошел 28 июня. На видеозаписи, сделанной на месте происшествия, запечатлен черный «мерседес», в багажнике которого находилось оружие.

На пляже возник конфликт между отдыхающими и людьми из «мерседеса».

Пожилой человек спрашивает: «Зачем стрелять?» – «Мы не стреляли, – отвечает автор видео, Николай Иванович. – У тебя видео есть, доказательства есть? Свидетели. Вы что там, какие-то стукачи?»

Пожилому мужчине начинают угрожать, на его защиту приходит женщина: «Здесь дети малые, зачем вы стреляете?» – «Мы разберемся», – успокаивает всех сотрудник полиции.

Сотрудники полиции описывают автомат, находившийся в багажнике «мерседеса».

«Он же зарегистрирован, человек может возить с собой. Рожка нет, патронов нет. В чем проблемы вообще, я понять не могу», – говорит человек, ведущий съемку.

«В МО МВД России "Зейский" поступило сообщение о стрельбе на острове Майский. На место происшествия выехали сотрудники полиции. У граждан обнаружили предмет, похожий на автомат Калашникова. Установлено, что это охолощенный автомат для имитации выстрела, опасности он не представляет.

Позже в отдел внутренних дел поступили сообщения о том, что граждане угрожали людям. По данному факту составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство"», – прокомментировали в региональном УМВД России.