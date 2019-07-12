Амурчанин заплатил сотни тысяч рублей матери убитого им мужчины

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Житель Амурской области заплатил сотни тысяч рублей матери мужчины, которого он убил. Соответствующее решение вынес суд. Речь идет о возмещении морального вреда.

В 2012 году Тындинский районный суд вынес решение о возмещении мужчиной морального вреда в размере 500 тысяч рублей, а также расходов на погребение в пользу матери убитого им гражданина. В 2018 году суд вынес решение о перерасчете суммы выплаты с учетом индексации. Общая задолженность по сводному исполнительному производству составила более 900 тысяч рублей.

В ходе рейда, проведенного совместно с сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Амурской области, удалось установить должника, недавно освободившегося из мест лишения свободы. Одним из условий условно-досрочного освобождения гражданина было обязательство о возмещении вреда, причиненного преступлением. Судебным приставом-исполнителем ОСП по Тындинскому району должнику были вручены требования об оплате долга, постановление об ограничении выезда за пределы России.

В результате оперативно принятых мер должник в скором времени погасил остаток задолженности в размере около 800 тысяч рублей. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением, сообщает пресс-служба УФССП России по Амурской области.