Российский блоггер сравнил Благовещенск и Улан-Удэ – не в пользу последнего

Архитектор Андрей Елбаев из архитектурного бюро «Остоженка» сравнил Благовещенск с Улан-Удэ не в пользу столицы Бурятии. Столица Амурской области, по мнению урбаниста, компактна, хорошо спланирована и равномерно населена.

«Летал в прошлом месяце по городам ДФО. Наглядно увидел, как компактность планировки влияет на городское разнообразие. В Улан-Удэ живет 445 тысяч человек, а в Благовещенске – 225 тысяч. При этом Благовещенск прямо ощущается городом с активной городской жизнью и разнообразием, а Улан-Удэ – скорее большой деревней. Разобрал планировочные причины такого расклада в этом ролике», – проанонсировал выпуск на YouTube Андрей Елбаев. Также видеоблогер извинился перед улан-удэнцами, которые обидятся за сравнение своего города с деревней, сообщает ИА «Байкал-Daily».

Недавно Елбаев побывал в Благовещенске и сравнил его со столицей Бурятии. «Улан-Удэ, будучи почти в два раза больше чем Благовещенск, по населению, ощущается как большая деревня, – высказался урбанист. – А Благовещенск наоборот – пусть немногочисленный, но гуляя по нему, ощущаешь, что это город».

Аргументируя свое заявление, специалист выделил три основных проблемы. Первой стала плохая связанность городских районов и городского центра. Влогер отметил, что в Улан-Удэ сложно добраться из центра в районы, поскольку отсутствуют необходимые дороги и мосты. В Благовещенске такого нет: «Город плотно застроен и периферийные районы действительно находятся на окраине города», – отметил Елбаев.

Сравнению подверглись набережные двух городов. «Я был на набережной в Улан-Удэ в солнечный день. Людей можно было пересчитать по пальцам. В то время как в Благовещенске набережная была набита битком в обычный будний день. Там танцевали какие-то тетушки в белых одеждах, гуляли парочки, местная шпана ныряла в воду. Народу там действительно было очень много», – продолжил автор.

По его наблюдениям, в центре Улан-Удэ активна только одна городская улица – Ленина. «Если с нее свернуть, то соседние улицы напоминают поселок городского типа или окраину, – поясняет архитектор. – В то время как Благовещенске на всех центральных улицах активное движение, множество офисов, магазинов и других признаков городской жизни. Одна из причин такой ситуации заключается в том, что в Благовещенске из-за хорошей связанности в центр могут добраться намного больше людей, чем в Улан-Удэ, где связанность плохая. Где вы только 10 минут будете стоять в час пик на путепроводе под железнодорожной дорогой», – пояснял Андрей.

Второй проблемой урбанист выделил плохую развитость центра Улан-Удэ, где плотность населения спальных районов выше, чем в центре. Тогда как плотность населения в центре Благовещенска, по мнению Елбаева, намного выше, чем в других районах города.

Третьей проблемой Улан-Удэ специалист назвал разрастание города частным сектором. В Благовещенске тоже есть исторические постройки в центре города, но они «обросли» ввысотками.

В заключение он назвал Благовещенск компактным городом и дал советы Улан-Удэ, чтобы не быть большой деревней – строить новые мосты и путепроводы, отказаться от разрастания города вширь, развить имеющийся частный сектор.