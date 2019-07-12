Белогорск прирастет 51 тысячей квадратных метров благоустроенной земли

Прирост числа благоустроенных общественных пространств, появившихся на территории Белогорска в рамках реализации федерального проекта «Комфортная городская среда», изменит систему их обслуживания и содержания. Новые скверы и приведенные в порядок зеленые зоны требуют пересмотра устоявшейся практики уборки территорий, считает глава Белогорска Станислав Мелюков.

Накануне он провел рабочее совещание с руководителями структурных подразделений, отвечающих за муниципальное имущество и его содержание. Отмечено, что только за 2018 год площадь ранее неухоженных, а теперь благоустроенных скверов увеличилась на 18 тысяч квадратных метров. Общая площадь благоустроенного в рамках «Комфортной среды», включая горпарк, скверы «Жемчужина», «Александровский», «Красноармейский», составила почти 100 тысяч квадратных метров территорий. В 2019 году эта площадь увеличится еще на почти 51 тысячу квадратных метров, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

«Благоустроенность городской среды – это первый показатель развития населенного пункта. Чем выше комфорт общественной территории, тем лучше, – говорит глава Белогорска. – Но есть и вторая сторона медали – расходы на содержание всего того, что сделано. Получается, что, чем больше делаем освещения, чем больше создаем ухоженных пространств, тем большую финансовую нагрузку несет муниципалитет. Не делать мы не можем. Не поддерживать порядок в красивых местах города – тоже. Иначе какой смысл в благоустройстве? Следовательно, нужно организовать эту работу».

В ходе совещания Станислав Мелюков дал ряд поручений. В их числе структуризация всех территорий общего пользования (парков, скверов, площадей, пешеходных зон, мемориальных мест). Перед комитетом имущественных отношений и земельным отделом стоит задача придать всем земельным участкам общественных пространств юридический статус, с границами и названиями. Наряду с ревизией недвижимого имущества будет проведена и ревизия движимого имущества: фонтанов, лавочек, урн, ограждений, светильников и детских площадок. Специалистам управления ЖКХ предстоит сформировать единую базу данных всех общественных территорий и просчитать полную стоимость их содержания.