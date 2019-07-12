Фанат выложил в Инстаграм фото с известной блогершей и раскрыл ее секрет

В Инстаграме Тэмми Хемброу более 9,6 миллионов подписчиков. мама двоих детей и модель заслужила любовь фанатов своей безупречной внешностью, но после публикации фото с поклонником многие удивились внешности модели. Оказалось, что блогерша постоянно пользуется фотошопом.

Поклонник девушки выложил в Инстаграм фото с моделью и удивил других подписчиков девушки. Оказалось, что в реальной жизни Тэмми из Инстаграма выглядит намного хуже.

Между публикацией снимков разница во времени незначительна, но вот остальные различия бросаются в глаза. На собственном фото Тэмми кажется более худой, загорелой и с привлекательными изгибами. На снимке с фанатом у знаменитости куда-то пропали тонкие руки и узкое лицо.

Фанаты, заметив сильную ретушь, разочаровались в девушке.

«Если маленькие девочки думают, что она так идеально выглядит без фильтров, то они очень ошибаются», «Интересно, узнают ли тебя родители...», «Фотошопа зачем столько?», «Я все понимаю, но этого не понимаю», «Что происходит? Почему она так выглядит?» – написали пользователи.