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В Благовещенске на набережной Амура пропал юноша (фото, видео)

В Благовещенске на набережной Амура пропал юноша (фото, видео)

Вечером 12 июля в редакцию ИА «Амур.инфо» поступила информация, что на набережной реки Амур в Благовещенске пропал юноша. Возможно, он утонул.

В управлении по делам ГО ЧС города агентству подтвердили, что, со слов очевидцев, 12 июля на реке Амур пропал 19-летний юноша. Сейчас ведутся его поиски.

«Скорее всего, его не найдут, потому что там большое течение. Сказали, что мальчик приезжий, живет в общежитии, учится в ДальГАУ. Был с друзьями. Сначала девушка чуть не утонула, потом мальчик. Он поплыл зачем-то туда, и больше его никто не видел. Они вызвали МЧС, позвали кого-то. Оперативно, быстро все приехали. До сих пор там работают водолазы», – сообщила агентству очевидица.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Сашковна

    Сашковна
    1 час назад

    Каждый день кто-то тонет, что за напасть такая?

  • Рыыыж

    Рыыыж
    1 час назад

    Ничему жизнь не учит(

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