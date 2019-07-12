Велопробег с Амур.инфо, поэтический слэм на теплоходе: выходные в Благовещенске

В эти выходные в Благовещенске пройдет большое мероприятие от Амур.инфо: «Ночь на колесах». Кроме того, в городе пройдут два танцевальных шоу, а также будет организован поэтический слэм на теплоходе «Москва-82». Амур.инфо рассказывает, где и как можно провести свободное время в эти выходные дни.

Суббота, 13 июля

Дом ремесел приглашает на мастер-класс в технике бисероплетения и мастер-класс по народной кукле. Начало в 10:15.

В 15:00 в Городском парке культуры и отдыха начнутся соревнования по пляжному волейболу.

В 16:00 отдыхающих на теплоходе «Москва-82», который идет до строящегося международного моста, ждет поэтический слэм «ПОСЛУШАЙТЕ!». Проведут его сотрудники молодежной библиотеки имени Чехова. Во время прогулки можно будет познакомиться с молодыми благовещенскими поэтами и оценить их творчество. Перед зрителями выступят: Александра Зорина, Анна Юрьева, Алена Безуглая, Галина Горбонос, Дарья Воржева, Ольга Вагапова. Теплоход отправляется дебаркадера в районе ротонды (Калинина, 1).

В 18:00 на площади ОКЦ пройдет мероприятие выходного дня «Отдыхаем вместе с нами!»

В рамках фестивального движения «Культурный город на набережной» в 17:00 от Триумфальной арки стартует познавательная прогулка «Чехов в Благовещенске», в рамках которой Валентина Кобзарь – первый дипломированный «народный» экскурсовод – расскажет и покажет места в Благовещенске, где побывал Антон Павлович Чехов. Записываться на экскурсии не нужно, они проводятся для всех желающих бесплатно.

В 18:00 у ротонды состоится выступление городской танцевальной организации «ЭйБиСи». Будет работать интерактивная зона, где всем желающим расскажут о том, как работает 3D-принтер и что такое 3D-моделирование.

Вечером состоится акция Амур.инфо под названием «Ночь на колесах». Сбор участников запланирован на территории Общественно-культурного центра. Построение начнется в 21:30, старт будет дан в 22:00. Велопробег завершится также на площади ОКЦ. Участвовать в «Ночи на колесах» могут велосипедисты, которым исполнилось 14 лет. Подростки должны быть в сопровождении родителей.

Воскресенье, 14 июля

В 10:00 начнутся открытые соревнования города Благовещенска по манежной езде. Место проведения: конноспортивный клуб «Аллюр» по адресу: Нагорная, 43.

Дом ремесел в 10:15 даст мастер-класс в технике бисероплетения.

Парк дружбы в 17:00 приглашает на мероприятие выходного дня «Отдыхаем вместе с нами».

Для гостей и жителей города танцоры представят уже традиционное танцевальное шоу Jam Session. Это полная импровизация от танцоров на заданную тему. Начало в 18:00 у Триумфальной арки.

В рамках проекта «Культурный город на набережной» у ротонды в 17:00 начнется танцевальное шоу КРОР OPEN AIR BLG.

С 18:00 до 20:00 городские библиотекари приглашают горожан к бронекатеру на традиционный «Читающий бульвар».

Все выходные в районе Триумфальной арки будет работать выставка-продажа «Аллея мастеров».

С расписанием киносеансов в местных кинотеатрах можно ознакомиться в разделе «Афиша».