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12июля
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сегодня, 16:56 0

На стройке Амурского ГПЗ установили колонну деэтанизатора

На стройке Амурского ГПЗ установили колонну деэтанизатора
Фото: пресс-служба ООО «Газпром переработка Благовещенск»

На третьей технологической линии Амурского газоперерабатывающего завода была установлена колонна деэтанизатора. Об этом сообщила пресс-служба ООО «Газпром переработка Благовещенск».

«Всего на площадку Амурского ГПЗ в нынешнем году водным путем будет доставляться лицензионное оборудование для третьей технологической линии, нелицензионное оборудование для установок получения сжиженных углеводородных газов и объектов общезаводского хозяйства – 121 единица, общий вес которых составит более 13 тысяч тонн», – говорится в сообщении.

В 2018 году на площадку было завезено 58 единиц оборудования общим весом около 10 тысяч тонн. Таким образом, навигация 2019 года станет самой масштабной за время осуществления проекта.

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#производство #строительство

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