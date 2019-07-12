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сегодня, 16:40 0

В Амурской области к 2024 году планируют создать базу из 1 тысячи волонтеров

В Амурской области к 2024 году планируют создать базу из 1 тысячи волонтеров
Фото: astv.ru

Власти Амурской области намерены создать в регионе к 2024 году в ходе реализации национального проекта «Культура» базу из 1 тысячи волонтеров. Об этом министр культуры области Ольга Юркова сообщила в интервью корреспонденту портала «Будущее России. Национальные проекты».

В России в рамках нацпроекта «Культура» предусмотрено развитие добровольческой сети «Волонтеры культуры». Планируется, что к 2024 году в стране будет создана база из 100 тысяч региональных волонтеров. До конца 2020 года на базе 69 федеральных музеев по всей России появятся волонтерские центры.

«Для Амурской области плановый показатель – 1 тысяча волонтеров», – цитирует ТАСС главу ведомства. Она отметила, что волонтеры будут работать не только в сфере культуры.

В добровольцы в Амурской области уже записались 55 человек. Сейчас ведется организационная работа, на базе колледжа искусств и культуры создан проектный офис, который курирует волонтерское направление.

Нацпроект «Культура» разработан для реализации президентского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Нацпроект состоит из трех подразделов: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Всего на его реализацию из федерального бюджета в 2019-2024 годах планируется выделить 113,5 миллиарда рублей.

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#жизнь

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