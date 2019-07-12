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12июля
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сегодня, 16:25 0

Россиянка сошла с ума на Бали и попала в психбольницу

Россиянка сошла с ума на Бали и попала в психбольницу
Фото: wendy saputa с сайта Pixabay

За неадекватное поведение российскую туристку отправили в психиатрическую больницу на острове. Точная причина помещения россиянки в психиатрическую клинику неизвестна.

Инцидент произошел в округе Бангли. Известно, что полицейские обнаружили россиянку Анну Иванову в неадекватном состоянии. По мнению врачей клиники, она могла страдать депрессией из-за отсутствия денег и вести себя неадекватно. По словам врачей, приезжающие на отдых туристы часто впадают в такое состояние из-за отсутствия денег.

Россиянка отказывалась говорить с полицейскими и сотрудниками отеля, она не говорила свое имя и плакала. Всю дорогу до больницы девушка вела себя буйно, пинала полицейских и оказывала сопротивление.

Полицейские выяснили, что туристка отдыхает на Бали две недели. После лечения женщину передадут дипломатам и отправят домой, сообщает News.ru.

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#отдых #происшествия

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