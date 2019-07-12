Официальные ведомства не подтверждают убийство медведя в Тындинском районе

Фото: предоставлено Татьяной

«По медведю информация не подтвердилась. На месте работали служащие управления и полиция, машину осмотрели, с мужчинами побеседовали. По их словам, с медведем они только фотографировались. Никаких следов преступления не обнаружено», – сообщили в пресс-службе охотуправления.

«Сегодня около 6 часов утра в отдел полиции Тынды поступило сообщение от гражданки о возможном убийстве животного на автодороге. На место выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские осуществили осмотр места происшествия. Следов, свидетельствующих об убийстве животного, не обнаружено. Также опрошены граждане, в том числе водитель грузового автомобиля, на которого указала звонившая женщина. Данный мужчина пояснил, что он кормил медведя, привязав еду на веревку, так как боялся близко подойти к животному. При этом предоставил видеозапись», – прокомментировали в пресс-службе УМВД.

Полиция в настоящее время проводит проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Татьяна сообщила агентству, что также производила на месте видеосъемку. Получившееся видео она сможет предоставить позже.