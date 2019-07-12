В Благовещенске 16 июля пройдет донорская акция

16 июля, во вторник, жителей Благовещенска и Благовещенского района приглашают поучаствовать в донорской акции. Мобильная станция переливания крови будет работать на площади ОКЦ с 8:30 до 12:00.

При себе донорам необходимо иметь паспорт с регистрацией по месту жительства, пояснили специалисты Амурской областной станции переливания крови. Поучаствовать в акции могут совершеннолетние жители. Акции по сбору донорской крови в Благовещенске проводят регулярно. Это необходимо для пополнения запаса компонентов крови.

Как сообщало Амур.инфо, донор имеет право на денежную компенсацию – 595 рублей – и два выходных дня. Сдавать кровь можно каждые три месяца. В среднем за один раз берется 450 миллилитров. Процедура длится 5–10 минут.