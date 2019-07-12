Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:51 0

Грозы и туман: прогноз погоды в Амурской области на 13 июля

Грозы и туман: прогноз погоды в Амурской области на 13 июля
Фото: Амур.инфо

13 июля в большинстве районов Амурской области пойдет дождь, днем – местами сильный, грозы. Ночью и в утренние часы туман. Подует северо-восточный ветер, днем с переходом на юго-восточный, восточный – 2-7, при грозе с порывами до 11-16 метров в секунду.

Температура ночью составит 16...21, местами – около 10. Днем – 27...32, в дожде – около 20.

В Благовещенске ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь, возможна гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный. Ночью его скорость достигнет 1-6, днем – 4-9 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит 18...20, днем – 27...29 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 94

#погода

распечатать


Общество

До 31 градуса на севере: прогноз погоды в Амурской области на 12 июля
Общество

Непогода задержалась в Амурской области: прогноз на 12 июля
Общество 9

Дождь в Свободном превратил улицы в реки (фото, видео)
Общество

В Амурской области ливни с грозами: прогноз погоды на 11 июля
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь