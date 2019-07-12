Грозы и туман: прогноз погоды в Амурской области на 13 июля

Фото: Амур.инфо

13 июля в большинстве районов Амурской области пойдет дождь, днем – местами сильный, грозы. Ночью и в утренние часы туман. Подует северо-восточный ветер, днем с переходом на юго-восточный, восточный – 2-7, при грозе с порывами до 11-16 метров в секунду.

Температура ночью составит 16...21, местами – около 10. Днем – 27...32, в дожде – около 20. В Благовещенске ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь, возможна гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный. Ночью его скорость достигнет 1-6, днем – 4-9 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит 18...20, днем – 27...29 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова