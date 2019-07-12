Руководство парка Дружбы принимает предложения по очистке водоемов

Посетители благовещенского парка Дружбы обращают внимание на запущенный пруд. Вода зацвела, в ней плавает мусор. Рабочие чистят водоемы, но, так как нет притока свежей воды, пруд быстро зарастает.

«Парк Дружбы. Пруд зарос тиной, в ней бутылки, пакеты – это ненормально. Надо убирать. Надеюсь, когда-нибудь почистят, все-таки люди ходят», – комментирует автор видеозаписи.

Корреспондент ИА «Амур.инфо» обратился за комментарием к генеральному директору ОКЦ Надежде Багровой. Как объяснила Надежда Ивановна, предотвратить цветение воды помогли бы химикаты, но использовать их нельзя – в водоемах парка Дружбы живут рыбы и утки.

«Наши рабочие еженедельно чистят воду и как раз сегодня приступили к уборке. Она проводится вручную, с помощью сачка, это трудоемкий процесс. Если бы не было рыбы и уток, можно было химию засыпать, тогда вода не будет зарастать. Может, у кого будут предложения по очистке водоемов парка? Пишите в инстаграм-аккаунты парка Дружбы или ОКЦ», – обращается к читателям Амур.инфо Надежда Ивановна.

Посетителей парка Дружбы просят бережно относиться к природе и не бросать мусор мимо урн и тем более в воду.