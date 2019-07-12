Амурчане напали на своего соседа и сели на 10 и 17 лет

Вердиктом присяжных от 6 июня была установлена вина двух жителей Серышевского района в разбойном нападении на своего соседа, а также – вина одного из них в его убийстве. Мужчин приговорили к длительным срокам лишения свободы.

Присяжные установили, что житель села Новосергеевка для обогащения решил совершить разбойное нападение на односельчанина, похитить у него денежные средства – 1,5 миллиона рублей. В свой замысел он вовлек знакомого, с которым обсудил план нападения. Злоумышленники решили использовать деревянную палку, чтобы привести жертву в бессознательное состояние. Лишать жизни не договаривались.

В ночь на 22 марта 2018 года амурчане, находясь во дворе дома односельчанина, привели свой план в исполнение. Один из них отвлек соседа разговором, а второй нанес жертве палкой не менее 20 сильных ударов по голове. Но сосед получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

Обыскав дом жертвы, мужчины не нашли денег. В карманах погибшего они обнаружили 27 тысяч рублей. Деньги забрали и потратили на такси, еду, спиртное.

На основании установленных судом присяжных обстоятельств Амурским областным судом 9 июля был постановлен обвинительный приговор. Один амурчанин осужден к 10 годам колонии строгого режима, второй – к 17 годам колонии строгого режима, сообщает прокуратура Амурской области.