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12июля
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сегодня, 15:31 0

В Амурскую область МЧС отправит водоналивные дамбы для защиты от подтопления

В Амурскую область МЧС отправит водоналивные дамбы для защиты от подтопления
Фото: Амур.инфо

Для защиты районов, подверженных подтоплению на Дальнем Востоке, МЧС России доставит 64 комплекта водоналивных дамб. Амурской области достанется 20 из них.

«По поручению правительства РФ МЧС России направит на Дальний Восток водоналивные дамбы для защиты населенных пунктов», – сообщили ТАСС в пресс-службе министерства МЧС РФ.

МЧС проанализировало обеспеченность защитными сооружениями регионов, наиболее подверженных подтоплениям и наиболее удаленных от Центрального федерального округа. При этом в первую очередь учитывались неблагоприятные погодные явления на территории страны с третьей декады июня. «Анализ показал, что таковыми являются несколько областей в Дальневосточном федеральном округе (ДФО)», – отметили в МЧС.

Поэтому принято решение заблаговременно перебросить туда 64 комплекта водоналивных дамб. Как сообщили в МЧС, для обеспечения безопасности жителей в Амурскую область направят 20 дамб, Хабаровский край – 24, Приморский край и Еврейскую автономную область – 20 дамб.

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#Дальний Восток #МЧС #наводнение

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