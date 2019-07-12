В Моховой Пади частично перекроют железнодорожный переезд

В Моховой Пади частично перекроют для движения транспорта железнодорожный переезд в районе нефтебазы. По информации администрации Благовещенска, 13 июля там планируется закрыть половину проезжей части.

Участок будут ремонтировать. Ожидается, что движение транспорта возобновится 21 июля. Как сообщало Амур.инфо, кроме того, на несколько дней закрывается перекресток улиц Тенистой и Островского. Открыть дорогу для транспорта собираются 16 июля. Администрация Благовещенска просит водителей выбирать другие маршруты для движения.

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#строительство #транспорт

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Наталья Храмова