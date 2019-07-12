В Белогорске машина сбила пожилого пешехода
12 июля в Белогорске произошло ДТП с пострадавшим. Автомобиль совершил наезд на пожилого пешехода.
Авария случилась в 10:30 на пешеходном переходе в районе дома № 97 на улице Кирова. Водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla, сбил мужчину-пешехода 1949 года рождения. Пострадавший получил травмы и был доставлен в больницу. О его состоянии не сообщается, пишет «Амур28.инфо» со ссылкой на отдел ГИБДД.
На момент ДТП в данном районе было отключение электроэнергии, светофор для пешеходов не работал.
Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия.
Просмотров всего: 175
#Белогорск #ДТП #происшествия #транспорт