Красная книга Амурской области станет электронной

Новая редакция Красной книги Амурской области появится в виде электронного сетевого издания. После оцифровки имеющейся информации для этих целей будет создан специальный сайт. Такое решение приняли на заседании областной комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам региона.

«Это решение даст не только экономию бюджетных средств на издание Красной книги, но и сделает ее материалы доступными для более широкой аудитории. Упростится и процесс внесения правок и изменений в статьи и очерки», – говорит начальник отдела управления по охране животного мира Приамурья Сергей Глущенко.

Как сообщает пресс-служба управления, за последние десять лет произошли изменения перечней видов, требующих особого статуса охраны. Три вида животных, семь видов растений и один вид грибов пополнили списки редких и находящихся под угрозой. Очерки о некоторых видах требуют корректировки с учетом произошедших изменений и устранения ранее допущенных ошибок. К работе будут привлечены научные организации Амурской области и ДФО, а также ученые зоологи и ботаники.