Бесплатные аттракционы, вторая комната матери и ребенка: перемены в благовещенских парках

– Наталья Владимировна, с 8 июля вы руководите городскими парками. Какие первостепенные задачи вы уже перед собой поставили?

– Я рада, что мои планы и цели по развитию парков совпали с видением администрации Благовещенска и правительства Амурской области. Первое – это единая концепция Городского парка, чтобы он у нас стал местом притяжения горожан и гостей города.

– Если отдельно говорить про Городской и Первомайский парк, какие преобразования ждут каждый из них?

– По Городскому парку у нас большие планы. Об этом мы, наверное, скажем немного позже. Первое – комнату матери и ребенка мы берем на баланс однозначно, потому что она нужна. Но мое предложение было перенести её чуть дальше к набережной, к выходу, где располагается баскетбольная площадка, чтобы мамы с колясками, которые гуляют по набережной, могли также туда зайти. Это им удобно. На набережной будет установлена табличка с указанием. Единственное, мы не станем брать служащего, который будет там сидеть и которому нужно платить 30 тысяч в месяц. Я считаю, что этого, в принципе, не нужно делать. По опыту работы Москвы или других центральных парков и скверов могу сказать, что эти комнаты свободны, открыты, там никто не сидит, не обслуживает их. Мамочка идет по парку, зашла, поменяла памперс, грудью покормила. Я считаю, что наши горожанки, социально сознательные, за ними не нужно убирать, следить в этой комнате. Пару раз там убрать, помыть полы – это мы на себя возьмем.

Развитие Первомайского парка невозможно без водоснабжения, новой электрики. Поэтому, когда я стала руководителем, я сразу написала служебную записку исполняющему обязанности мэра, чтобы нам обсчитали новую канализацию, проводку, водоснабжение, чтобы туда запускать новее аттракционы и арендаторов. И, конечно, там еще нужно питание, потому что я сама как многодетная мама понимаю, чтобы там провести день с детьми, накормить их горячим питанием – картошкой, котлетой, макаронами, нужны горячие точки общепита со здоровой пищей. Без электричества, водоснабжения я также не смогу этого сделать.

Еще вопрос, который я подняла, – это автостоянка возле Первомайского парка. Я предложила: там, где идет большая тропинка от стадиона «Юность» до парка – первый ряд деревьев, там растут карагачи, мы уже с администрацией города посмотрели – убрать и сделать стоянку. И продлить маршруты автобусов. Тот же 36 автобус едет практически по всему городу, собирает людей с ТЭЦ, из микрорайона. Так пусть он будет заканчивать маршрут на Первомайском парке, а не на Ленина, 1.

– Наталья, вы еще возглавляете общественную организацию детей-инвалидов. Для таких детей планируется что-то сделать в городских парках?

– Площадки будут, они будут бесплатные. В принципе, многие сейчас знают, что у нас реализуется проект с фондом «Обнаженные сердца». Подрядчик «САР-холдинг» абсолютно бесплатно делает все земельные работы по монтажу этих трех площадок, они будут на базе Первомайского парка. Как раз для обслуживания этих детских площадок нам нужны точки питания и туалет, он будет абсолютно бесплатный. Причем в Первомайском парке появятся два модуля туалета – мужской и женский отдельно – и туалет с пандусом для колясочников. И кроме этого, мы поставим в Первомайском парке еще одну комнату матери и ребенка. Все эти расходы на себя взяла администрация Благовещенска.

Еще по поводу многодетных семей и детей-инвалидов. У нас проект с одним арендодателем аттракционов на ОКЦ и в Городском парке. Наши дети-инвалиды по розовой справке третий год бесплатно ходят на эти аттракционы. Еще мы хотим внедрить опыт московских парков, у них раз в месяц многодетные семьи по справкам получают пригласительные, входные билеты, чтобы абсолютно бесплатно кататься на всех аттракционах. Этот день называется «день доброты» или «социальный день». Вчера у меня было собрание с арендодателями аттракционов, думаю, мы этот опыт введем.

Хочется сделать что-то, как в Сеуле «Уолт Дисней» или как «Винперл» во Вьетнаме. Почему бы и нет! Ведь мы же на границе с Китаем. Если столица Приамурья у нас получает международный статус, то почему бы и нам не мечтать о таком парке. Все возможно, мечты сбываются

– Вы планируете участвовать с благовещенскими парками в федеральных программах?

– Есть федеральная программа развития парков и скверов городов России, поэтому моя задача и желание поучаствовать в этих проектах, попасть в эти программы, а там будет видно.

– Местные бизнесмены проявляют желание помочь вам?

– Есть горожане, которые хотят помочь. Тем более, что Городскому парку в этом году 130 лет. Мы планируем 17 августа сделать День парка. Ко мне уже обращались предприниматели, готовые помочь в организации этого мероприятия. Также есть организации, готовые оплатить прокладку новых электросетей, выполнить монтаж сухого контактного фонтана в Первомайском парке. Кроме этого, нашлись еще социальные предприниматели, которые по розовой справке подарят радость детям-инвалидам на аттракционах «Каноэ», «Лошадки», «Солнышко», «Лабиринт», сделают им сказочный аквагрим. И мы договорились с социальными партнерами, что они закупят костюмы ростовых кукол для детской анимации и уличные большие шахматы, их установят в Первомайском парке. Есть идея создать там уголок настольных игр, поставить столы со скамейками.

Также мы запланировали проект с нашим Ботаническим садом. В середине июля мы посмотрим, что растет на территории парков и что можно посадить, чтобы с ранней весны до поздней осени там было красиво. Оказывается, есть кустарники, которые отпугивают мошек и комаров, даже не надо ничего прыскать. Мы планируем провести высадку таких деревьев на территории. И еще есть идея сделать главную аллею Городского парка «Выставочной». Нам уже поступили предложения сделать там галерею из картин и фотографий.