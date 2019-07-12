Очевидцы: выходящего к людям в Тындинском районе молодого медведя задушили

Фото: предоставлено Татьяной

«Мы этого медвежонка подкармливали, как он появился на трассе. Кто хлебушка бросит, дальнобойщики консервы открывали, сгущенку… Кто сахар подбросит ему. Можно сказать, он ручной был. Все водители, кто ездит по этой трассе, что-то с собой сладенькое везли. Я сегодня сахарок ему взяла, думаю, дам. С 216 по 218 километры трассы Тында – Могот – на этих километрах – стояла грузовая машина. (…) Я вышла из автомобиля, начала кричать: "Отпустите медвежонка!". Но этих водителей было двое. Если бы был один, я бы, может быть, справилась, но побоялась, что два водителя [неславянской внешности]… Один высокий такой, худощавый, кучерявый волос. Второй водитель был пониже, тоже [неславянской внешности]. Худощавый водитель вышел из машины, и он еще на видео снимал, как они веревкой его душат», – рассказала Татьяна.

Женщина сообщила, что, доехав до места, где телефон ловил сеть, вызвала полицию. «Я не знаю, через сколько времени они приехали, но сказали: "Мы обыскали машину – медвежонка там не было. Я говорю: "Так они же бросили, может быть, в лес покамест. Вы извините, я связь искала, чтобы вам дозвониться". Я не знаю, чем это дело закончится, но я этого так не оставлю. Я сейчас в охотнадзор поеду. Сегодня не успею – завтра поеду. Потому что нужно поднимать шумиху», – говорит женщина.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментариями в пресс-службу УМВД России по Амурской области и пресс-службу управления по охране животного мира региона.