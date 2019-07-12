Прокуратура начала проверку по информации о состоянии моста через Зею

Фото: Амур.инфо

Прокуратура города Благовещенска организовала проверку после информации информагентства о появлении дефектов конструктивных элементов моста через Зею. Судя по изображениям, предоставленным Амур.инфо, верхний пояс сооружения разошелся в двух местах.

В пресс-службе прокуратуры Амурской области пояснили, что проверить предстоит «исполнение администрацией города Благовещенска полномочий в сфере обеспечения транспортного сообщения, полноту и своевременность мер по ремонту моста». Как сообщалось ранее, в редакцию Амур.инфо прислали видео, снятое с квардрокоптера, и фото переправы. На изображениях видны дефекты конструктивных элементов. В администрации Благовещенска пояснили, что запланирован капитальный ремонт объекта.

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#строительство #экономика

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Наталья Храмова