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12июля
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сегодня, 14:00 10

Прокуратура начала проверку по информации о состоянии моста через Зею

Прокуратура начала проверку по информации о состоянии моста через Зею
Фото: Амур.инфо

Прокуратура города Благовещенска организовала проверку после информации информагентства о появлении дефектов конструктивных элементов моста через Зею. Судя по изображениям, предоставленным Амур.инфо, верхний пояс сооружения разошелся в двух местах.

В пресс-службе прокуратуры Амурской области пояснили, что проверить предстоит «исполнение администрацией города Благовещенска полномочий в сфере обеспечения транспортного сообщения, полноту и своевременность мер по ремонту моста».

Как сообщалось ранее, в редакцию Амур.инфо прислали видео, снятое с квардрокоптера, и фото переправы. На изображениях видны дефекты конструктивных элементов. В администрации Благовещенска пояснили, что запланирован капитальный ремонт объекта.

Просмотров всего: 1954

#строительство #экономика

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Комментарии
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  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Интересно, эта поломка в том же месте, что и в прошлом году было? Там же что-то ремонтировали, устраняли?...

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    РАЗЛОМ В КОНСТРУКЦИИ МОСТА ЧЕРЕЗ ЗЕЮ ПОДТВЕРДИЛСЯ

    https://www.amur.info/news/2018/07/25/141370

  • Vlad-01

    Vlad-01
    2 часа назад

    Рано проверка, пусть развалится, потом можно и проверять

  • Хныкуля

    Хныкуля
    1 час назад

    прокуратуре было некогда-три копейки Труша проверяли

  • Написатель

    Написатель
    1 час назад

    Хныкуля

    прокуратуре было некогда-три копейки Труша проверяли



    Алень! Ты задолбал уже со своим Трушой в каждой ветке.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Vlad-01Рано проверка, пусть развалится, потом можно и проверять


    еще заявление нужно от утонувших

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Написатель

    Алень! Ты задолбал уже со своим Трушой в каждой ветке.



    А мы всё гадаем: Алень аль Алениха... не колется



  • Хныкуля

    Хныкуля
    1 час назад

    ВОТ ВЫ СНОВА ДО ОСКОРБЛЕНИЙ ДОШЛИ

  • Ветерок100

    Ветерок100
    42 минуты назад

    запланирован капитальный ремонт.... когда-нибудь. когда он уже не нужен будеь

  • архаровец77

    архаровец77
    19 минут назад

    в спасательном жилете надо через мост ехать

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