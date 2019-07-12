К 2020 году телеканалы адаптируют вещание для инвалидов по слуху

С 1 января 2020 года российские телеканалы будут обязаны обеспечить доступность своих программ для инвалидов по слуху. Такое требование введено в рамках исполнения Российской Федерацией обязательств норм Конвенции о правах инвалидов, сообщается на сайте Роскомнадзора.

Согласно изменениям, внесенным в статью 31 Закона «О средствах массовой информации», минимальный объем адаптированного контента должен составлять не менее 5 % от объема вещания в неделю (без учета телепрограмм, телепередач, идущих в эфир без предварительной записи). Это требование касается всех категорий телеканалов вне зависимости от среды вещания, территории распространения, тематики (включая эротические и музыкальные) и языка вещания.

Телеканалам предлагаются следующие способы адаптации контента: субтитрирование; скрытое субтитрирование; перевод на русский жестовый язык; «бегущая строка» и иные способы по согласованию с общественной организацией инвалидов по слуху, имеющей структурные подразделения на территориях более половины субъектов РФ.

Использование вещателем только одного способа адаптации контента не будет являться нарушением лицензионного требования. Соблюдение требования об адаптации не предполагает внесения каких-либо изменений в действующие лицензии на вещание или получение новой лицензии для СМИ.