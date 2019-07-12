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Слон напал на спящую дома девочку и затоптал ее до смерти

Слон напал на спящую дома девочку и затоптал ее до смерти
Фото: Christine Sponchia с сайта Pixabay

В Индии слон убил семилетнюю девочку и нанес серьезные травмы остальным членам семьи. Животное пробралось в дом и разрушил часть жилища.

11 июля в деревню Мандасахи ворвался слон. Он ночью снес стену одного из домов. Сини Мунда (Sini Munda) спала в кровати рядом с братом Ганешем (Ganesh) и сестрой Рани (Rani). Дети были в доме одни. Слон разрушил часть стены, вытащил Сини хоботом на улицу и затоптал насмерть.

При нападении животного на Ганеша и Рани обрушилась стена, дети находятся в реанимации с тяжелыми травмами, сообщает «Лента.ру».

В августе 2015 года в Таиланде слон заколол бивнями своего погонщика и скрылся в джунглях. На спине у животного в этот момент сидели три китайских туриста.

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#дети #жизнь #происшествия

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