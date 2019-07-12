В Зее из-за нарушения санитарных норм закрыли закусочную

Управление Роспотребнадзора по Амурской области провело внеплановую проверку закусочной «Узбекистан», расположенной в городе Зея в микрорайоне Светлый. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения. В связи с чем закусочную закрыли на 30 суток.

Установлено, что в закусочной отсутствует необходимый набор помещений из-за чего не соблюдается поточность. Помещению требуется косметический ремонт, отсутствуют условия для мытья кухонной и столовой посуды. В закусочной не проводятся основные мероприятия по защите объекта от грызунов, у работников отсутствуют медицинские книжки, нарушаются требования к содержанию помещений (в смывах с чистой посуды обнаружены бактерии группы кишечных палочек, что свидетельствует о фекальном загрязнении), не организован производственный лабораторный контроль. Персоналом закусочной не соблюдаются правила личной гигиены.

В связи с тем, что деятельность общественного питания в закусочной «Узбекистан» создаёт непосредственную угрозу жизни и здоровью населения, составлен протокол о временном запрете деятельности, проведено опечатывание оборудования. Административный материал направлен в Зейский районный суд Амурской области для принятия решения.

11 июля 2019 года Зейский районный суд Амурской области признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения», и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 30 суток.