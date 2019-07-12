Верхний пояс моста через Зею в районе Благовещенска разошелся в двух местах (видео)

Фото: Амур.инфо

В редакцию Амур.инфо прислали видео, снятое с квадрокоптера, и фотографии моста через Зею. На изображениях видно, что у переправы появились дефекты конструктивных элементов. Верхний пояс моста через Зею в районе Благовещенска разошелся в двух местах.

Мост через Зею был построен в 1981 году. Капитально он не ремонтировался ни разу. Текущий ремонт сооружения выполняется регулярно. Последнее обследование объекта проводили в 2018 году.

Информагентство обратилось в администрацию Благовещенска с просьбой пояснить, насколько серьезными являются дефекты, влияют ли они на безопасность сооружения и когда их планируется устранить.

Ответ предоставила пресс-служба администрации Благовещенска. В нем сказано, что мост через Зею планируется капитально отремонтировать.

«В августе 2018 года проектной организацией ООО "Архитектурно-строительная компания", г. Магнитогорск выполнено предпроектное обследование автомобильного моста через р. Зея. Выводы о состоянии сооружения: по результатам обследования строительных конструкций объекта "Автомобильный мост через р. Зея в г. Благовещенске" общее техническое состояние объекта оценивается в соответствии с п.13.8 ВСН 4-81 "Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах" в три балла.

Сооружение ремонтопригодно, возможна эксплуатация до выполнения ремонта на установленных параметрах (без ограничений по скорости, интенсивности и грузоподъемности, но и без увеличения). Нагрузка не превышена, состояние сооружения аварийным не признано.

В четвертой декаде июля 2019 года планируется размещение конкурса на выполнение проектных и изыскательских работ по капитальному ремонту автомобильного моста. Начальная максимальная цена муниципального контракта 30 477,5 тысячи рублей», – пояснили в администрации областного центра.