Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12июля
Предыдущая новость
сегодня, 12:48 4

Верхний пояс моста через Зею в районе Благовещенска разошелся в двух местах (видео)

Верхний пояс моста через Зею в районе Благовещенска разошелся в двух местах (видео)
Фото: Амур.инфо

В редакцию Амур.инфо прислали видео, снятое с квадрокоптера, и фотографии моста через Зею. На изображениях видно, что у переправы появились дефекты конструктивных элементов. Верхний пояс моста через Зею в районе Благовещенска разошелся в двух местах.

Мост через Зею был построен в 1981 году. Капитально он не ремонтировался ни разу. Текущий ремонт сооружения выполняется регулярно. Последнее обследование объекта проводили в 2018 году.

Информагентство обратилось в администрацию Благовещенска с просьбой пояснить, насколько серьезными являются дефекты, влияют ли они на безопасность сооружения и когда их планируется устранить.

Ответ предоставила пресс-служба администрации Благовещенска. В нем сказано, что мост через Зею планируется капитально отремонтировать.

«В августе 2018 года проектной организацией ООО "Архитектурно-строительная компания", г. Магнитогорск выполнено предпроектное обследование автомобильного моста через р. Зея. Выводы о состоянии сооружения: по результатам обследования строительных конструкций объекта "Автомобильный мост через р. Зея в г. Благовещенске" общее техническое состояние объекта оценивается в соответствии с п.13.8 ВСН 4-81 "Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах" в три балла.

Сооружение ремонтопригодно, возможна эксплуатация до выполнения ремонта на установленных параметрах (без ограничений по скорости, интенсивности и грузоподъемности, но и без увеличения). Нагрузка не превышена, состояние сооружения аварийным не признано.

В четвертой декаде июля 2019 года планируется размещение конкурса на выполнение проектных и изыскательских работ по капитальному ремонту автомобильного моста. Начальная максимальная цена муниципального контракта 30 477,5 тысячи рублей», – пояснили в администрации областного центра.

Просмотров всего: 528

#строительство #транспорт

распечатать


Общество

Тындинцы выбирают название нового детского развлекательного центра
Происшествия 5

Из автомобиля, уходившего от погони, летели пакеты с марихуаной

Общество 14

Легендарная душевая в роддоме Благовещенска дождалась капремонта (видео)
Общество 2

В Амурской области по-новому оборудуют более 200 пешеходных переходов
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Leg

    Leg
    10 минут назад

    скотчем обмотать, да и всё. делов то...

  • Хныкуля

    Хныкуля
    8 минут назад

    а обсуждать конечно будут Труша

  • Егаист

    Егаист
    1 минута назад

    так а сейчас-то как ездить? Не обрушится? Видно дотянут до этого .....

  • Одисей

    Одисей
    18 секунд назад

    блин итак страшно по нему ездить, а теперь особенно

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь