В Приамурье подозреваемый в убийстве оказал сопротивление полицейским

В квартире поселка Новорайчихинск было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. На место происшествия вызвали полицейских МО МВД России «Райчихинское». Следственно-оперативная группа выяснила, что к убийству может быть причастен родственник знакомой погибшего – молодой человек 1998 года рождения.

Подозреваемый – ранее судим, недавно он освободился из исправительной колонии. Полицейские обнаружили его в подъезде жилого дома. Во время задержания мужчина оказал неповиновение требованию сотрудников полиции. Пытался убежать, хватался за форменную одежду. В отношении него правоохранители составили административный протокол по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Подозреваемый задержан. Он находится в изоляторе временного содержания. Расследуется уголовное дело по статье «Убийство».