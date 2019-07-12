Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:32 0

В Приамурье подозреваемый в убийстве оказал сопротивление полицейским

В Приамурье подозреваемый в убийстве оказал сопротивление полицейским
Фото: ru.depositphotos.com

В квартире поселка Новорайчихинск было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. На место происшествия вызвали полицейских МО МВД России «Райчихинское». Следственно-оперативная группа выяснила, что к убийству может быть причастен родственник знакомой погибшего – молодой человек 1998 года рождения.

Подозреваемый – ранее судим, недавно он освободился из исправительной колонии. Полицейские обнаружили его в подъезде жилого дома. Во время задержания мужчина оказал неповиновение требованию сотрудников полиции. Пытался убежать, хватался за форменную одежду. В отношении него правоохранители составили административный протокол по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Подозреваемый задержан. Он находится в изоляторе временного содержания. Расследуется уголовное дело по статье «Убийство».

Просмотров всего: 509

#закон #криминал #происшествия

распечатать


В России и мире

В Британии выпускают на свободу женщину-педофила
Происшествия 1

Водолазы нашли тело утонувшего 16-летнего благовещенца
В России и мире

Женщина завела в ноге червя после прогулки

Происшествия 1

Заместитель руководителя Пенсионного фонда Иванов признал вину
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь