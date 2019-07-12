Губернатор Амурской области будет крутить педали на велопробеге с Амур.инфо

Концерт, конкурсы, показательные выступления и возможность сфотографироваться на фоне уникального автомобиля ждут участников велопробега «Ночь на колесах». Он состоится в предстоящую субботу, 13 июля. В велопрогулке по ночным улицам Благовещенска примут участие известные спортсмены и губернатор Амурской области Василий Орлов.

Сбор участников велопробега начнется в 20:00 на площади Общественно-культурного центра. Мероприятие организуют информационное агентство «Амур.инфо» совместно с федерацией мультиспорта «Амурбайк». Волонтеры «Амурбайка» обеспечивают безопасность участников велопробега, который проходит при поддержке управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Благовещенска. Участников заезда на протяжении пути будут сопровождать экипажи дорожно-патрульной службы и скорой помощи.

Велосипедисты, желающие принять участие в розыгрыше призов, могут пройти регистрацию и получить наклейку с номером. Сделать это можно возле сцены ОКЦ. На финише «Ночи на колесах» по этим номерам проведут розыгрыш подарков. Еще один конкурс состоится в Инстаграме. Все участники «Ночи на колесах», являющиеся подписчиками страницы Амур.инфо, могут публиковать свои фото в Инстаграме под хештэгом #ночьнаколесахблг. В понедельник, 15 июля, редакция Амур.инфо выберет самые оригинальные фотографии и опубликует их в репортаже. Авторов лучших снимков ждут призы.

Свой конкурс проводит спонсор мероприятия – тату-ателье. Он представит уникальную «Волгу» – это бело-голубой универсал, над восстановлением которого мастер работал более восьми лет. «ГАЗ 22д выпускался в шестидесятых годах прошлого века лимитированной серией. То есть это достаточно редкий автомобиль. В настоящее время он адаптирован под повседневную езду и ищет нового хозяина», – рассказал владелец машины Денис.

Самые изобретательные пользователи Инстаграма, сделавшие интересные и необычные фото с машиной, могут рассчитывать на приз – сертификат на татуировку на сумму 3 000 рублей. Обязательное условие участия в конкурсе: публикация фото в Инстаграме под тегом #ретроночьамуринфо. Любители фотографироваться для Инстаграма также могут выиграть бесплатное занятие в образовательном центре «Лидер». Организация является еще одним спонсором «Ночи на колесах». Условие для участия в конкурсе простое: сфотографироваться и опубликовать фото в Инстаграме, отметив аккаунт @uchi.lider.

Организаторы подготовили конкурсы на любой вкус. Лучшие фото под тэгом #ночьнаколесахсфарфор участвуют в розыгрыше от ресторана доставки Farfor. Кроме того, подарок получит каждый зарегистрированный участник велопробега – это смс-код на 500 рублей на заказ в «Фарфоре».

Спортивные партнеры «Ночи на колесах» – клуб «Машина» и батутный центр Vertigo – представят мастер-классы. Спонсором проекта выступил склад-магазин Hisense.

«Ночь на колесах» стартует в 22 часа, после приветственного слова губернатора Амурской области Василия Орлова, который принимает участие в велопробеге. От ОКЦ колонна велосипедистов выезжает на Трудовую, затем по улице Ленина двигается до перекрестка с улицей Мухина, где поворачивает на Краснофлотскую. По Артиллерийской участники велопробега едут до Загородной, возвращаются на Краснофлотскую, после чего по Мухина выезжают на Ленина и в 23 часа финишируют на площади ОКЦ. Проезжая часть улицы Ленина во время заезда будет полностью перекрыта для движения автомобилей. Протяженность маршрута составит восемь километров.

Вместе с любителями в ночном велопробеге примут участие профессионалы. Это Антон Выдров, трижды прошедший полную железную дистанцию Ironman, Надежда Гречихина – серебряный призер веломарафона «Петля Конгауза» в Приморье, победитель кросс-кантри марафона «Хехцирский лес», Иван и Юлия Болотины – многократные призеры областных велосоревнований федерации мультиспорта «Амурбайк». Кроме того, Иван Болотин является основателем велодвижения и «Амурбайка». Также в «Ночи на колесах» принимают участие Михаил Суховеев – финишер триатлона Ironstar и Софья Останина – победитель в олимпийской категории триатлона «Движение к мечте».

Массовая ночная велопрогулка по Благовещенску под эгидой «Амур.инфо» и «Амурбайка» проходит в пятый раз. Участвовать в ней могут велосипедисты, которым уже исполнилось 14 лет. Во время заезда важно соблюдать правила безопасности: не мешать другим велосипедистам, не разгоняться, не обгонять, выполнять требования волонтеров. Обязательным условием участия является наличие фонариков и светоотражателей. Чем ярче будет процессия велосипедистов, тем зрелищнее получится мероприятие. Кстати, его снимут на фото и видео не только с земли, но и с воздуха. Эту задачу берет на себя благовещенский видеограф Сергей Бредихин. Посмотреть съемку можно будет на Амур.инфо.

Массовое спортивное мероприятие Амур.инфо проводит совместно с федерацией мультиспорта «Амурбайк» при поддержке городского управления по физической культуре, спорту и делам молодежи. Возрастная маркировка акции – 18+.