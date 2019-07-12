В Британии выпускают на свободу женщину-педофила

Известная во всем женщина-педофил выйдет из тюрьмы после «проявления раскаяния» за жестокое обращение с 30 детьми, находящимися под ее опекой. В течение десяти лет женщина совершала насильственные действия, работая в детском саду.

49-летняя Ванесса Джордж, мать двух дочерей-подростков, получила срок в декабре 2009 года за то, что, по словам судьи, «раскрыла новые глубины разврата».

Женщине-педофилу дали «неопределенный срок с минимальным сроком в семь лет». Многие просили пожизненное заключение, однако суд постановил, что в случае раскаяния педофил может рассчитывать на освобождение.

Недавно Совет по условно-досрочному освобождению опубликовал решение, в котором заявил, что Джордж, после развода вернувшаяся к девичьей фамилии Маркс, больше не представляет значительного риска для окружающих и в скором времени окажется на свободе. После оглашения решения комиссии бывший муж Эндрю сказал, что он «ошеломлен» таким решением. Жертвы женщины-педофила, которые сейчас достигли среднего школьного возраста, ошарашены решением Совета.

Бывший муж преступницы Эндрю Джордж, который развелся с женщиной после того, как узнал о ее преступлениях против детей, сказал, что Ванесса «манипулирует» членами совета.

«Я поражен», – заявил 51-летний мужчина, добавив, что после раскрытия преступлений его тогда еще жены, он чувствует себя «сломленным человеком».

«Ванесса манипулирует, и она похожа на леопарда, который никогда не меняет своих мест. Она должна была оставаться взаперти», – подчеркнул Эндрю Джордж.

Фото: twitter.com/MirrorBreaking_

По мнению комиссии по условно-досрочному освобождению, женщина «проявила раскаяние в своих действиях». Кроме того, по словам членов комиссии, во время совершения преступления она посещала собрания и форумы, посвященные сексуальным преступлениям, что являлось для нее дополнительным фактором к совершению преступлений. Тюремный персонал также заявил, что она отличалась хорошим поведением в заключении.

На свободу преступница выйдет в конце августа или в сентябре. Но у нее будет ряд ограничений: ей запрещено пользоваться социальными сетями и иметь какие-либо контакты с детьми, сообщает «360».