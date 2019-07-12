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12июля
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сегодня, 11:22 0

Из 14 обследованных водоемов в Приамурье только в 4 оказалась качественная вода

Из 14 обследованных водоемов в Приамурье только в 4 оказалась качественная вода
Фото: 52.rospotrebnadzor.ru

Управление Роспотребнадзора по Амурской области продолжает мониторить качество воды в местах массового отдыха людей на водных объектах. По последним данным, из 14 обследованных мест качество воды соответствовало требованиям санитарных правил по микробиологическим показателям только в четырех.

В списке таких мест водохранилище Чигиринское в селе Чигири; река Амур в селе Поярково; водохранилище Иннокентьевское в селе Иннокентьевка; река Зея в районе улицы Релочной, 1 в городе Свободный.

В остальных местах качество воды не соответствует требованиям санитарных правил по микробиологическим показателям: река Амур в районе улицы Шевченко в Благовещенске; Зея в районе Заводской и Амурской, 1 в Благовещенске; оба Владимировских озера; озеро Майское в городе Зея; озеро Лунгинское в Зейском районе; река Зея в городе Зея; затон Зеи (район Суражевки) в городе Свободный; озеро Жестянка в городе Свободный, сообщает амурский Роспотребнадзор.

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#жизнь #здоровье #природа

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