Водолазы нашли тело утонувшего 16-летнего благовещенца

16-летний юноша утонул 10 июля в затоне Зеи в месте, не предназначенном для купания.

В поисковых работах были задействованы водолазы-спасатели поисково-спасательного отряда Благовещенска, Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, государственные инспекторы ГИМС, сотрудники полиции.

«Водолазы работали в сложных условиях: при нулевой видимости. Вода в затоне очень мутная, дно водоема неравномерное, имеется много глубоких ям, к тому же дно сильно захламлено мусором и затонувшими деревьями. При проведении поисковых работ спасатели обследовали 1 200 метров береговой линии, водолазы совершили 6 погружений и обследовали более 1 800 квадратных метров дна, визуально осмотрено 1 300 квадратных метров акватории. Для обследования береговой линии и поверхности воды применялся беспилотный летательный аппарат», – сообщили в амурском управлении МЧС.

Родственникам погибшего оказывают экстренную психологическую помощь психологи ведомства.