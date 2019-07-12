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Водолазы нашли тело утонувшего 16-летнего благовещенца

Водолазы нашли тело утонувшего 16-летнего благовещенца

Утром 12 июля водолазы поисково-спасательного отряда Благовещенска нашли тело утонувшего парня. Его обнаружили приблизительно в 40 метрах от берега на глубине трех метров и передали сотрудникам полиции.

16-летний юноша утонул 10 июля в затоне Зеи в месте, не предназначенном для купания.

В поисковых работах были задействованы водолазы-спасатели поисково-спасательного отряда Благовещенска, Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, государственные инспекторы ГИМС, сотрудники полиции.

«Водолазы работали в сложных условиях: при нулевой видимости. Вода в затоне очень мутная, дно водоема неравномерное, имеется много глубоких ям, к тому же дно сильно захламлено мусором и затонувшими деревьями. При проведении поисковых работ спасатели обследовали 1 200 метров береговой линии, водолазы совершили 6 погружений и обследовали более 1 800 квадратных метров дна, визуально осмотрено 1 300 квадратных метров акватории. Для обследования береговой линии и поверхности воды применялся беспилотный летательный аппарат», – сообщили в амурском управлении МЧС.

Родственникам погибшего оказывают экстренную психологическую помощь психологи ведомства.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • Товарищ майора

    Товарищ майора
    1 час назад

    Вот не зря называется это место затоном! Корень слова "тонуть"! Сколько живу , в затоне каждый год тонет 2-3 человека, на моей памяти человек 60, и больше всего дети! Сам там никогда не купался , даже в детстве и никому не советую! А наши "фиктивные - дефективные менеджеры " не принимают мер по недопущению купания в этом месте. Ну каким то забором , что ли огородили бы берег, может даже с колючей проволокой , с устрашающими надписями. Прокуратура могла бы вместе с МЧС заняться этой проблемой! И не только в затоне, вон на Театральной с причала постоянно прыгают , и тоже тонули! Не решите эту проблему!

    Ну прям жалко детей! (алкаши не в счет)

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