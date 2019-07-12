Екатерина Буслова: как улучшить качество жизни, когда все и так хорошо

Наверное, многие из вас слышали такое понятие, как «коучинг». И мы уверены, что большинство до конца не понимают его значение. Что это такое, нам рассказала Екатерина Буслова – первый в Амурской области коуч ICF и по совместительству директор по франчайзингу DO.BRO COFFEE. Она же поведала о том, как начать успевать жить с помощью коучинга.

– Екатерина, что такое коучинг и с чем его едят?



– Моя 80-летняя тетя считает, что это курсы повышения квалификации, и ее очень тяжело разубедить (смеется). Когда из ближайшего окружения люди узнавали, что я пошла в коучинг, самый популярный вопрос был: «Коучинг? Это что?». Некоторые говорили, что это ерунда и в нашем городе он никому не нужен. И только совсем недавно я научилась открыто говорить о том, что коучинг – мое призвание. Если говорить о сути коучинга, то это один из инструментов, который помогает людям развиваться. Он представляет собой разговор двух людей (коуча и клиента), при котором обратившийся к коучу находит ответы на свои вопросы. Это всегда работа с конкретными целями. Коучинг делают коучингом специальные вопросы, стимулирующие мышление. Коучинг помогает лучше понять себя, свои желания или, наоборот, страхи. Ответы на все вопросы находятся внутри нас. Именно в этом заключается вся философия коучинга.

– Я сейчас подумала о психотерапевте… В чем отличие от него?



– И коуч, и психотерапевт работают с личностью. От психотерапии коучинг отличается тем, что если представить линию времени, то психотерапия больше уделяет внимание прошлому, а коучинг работает с настоящим и будущим. В психотерапии все действия анализируются с позиции «Как? Почему?», а в коучинге такого нет. В коучинг приходят люди, которые хотят двигаться вперед, решать какие-то задачи. Например: «А что ты сделаешь уже завтра?», «Как ты видишь свое будущее?». Представьте, что вы не умеете кататься на велосипеде. Психолог пройдет вместе с вами в ваше детство в поисках страха. Консультант расскажет все о видах велосипеда и его использовании. Тренер опишет технику езды. А коуч приедет на своем, предложит ехать рядом и задаст вопрос: «Куда на самом деле ты хочешь уехать?» Эти профессии переплетаются, но у них разный подход. Считается, что к коучам и психологам идут тогда, когда все из рук вон плохо. Это не так. Коучинг высокоэффективен, когда у вас все хорошо, но хочется лучше, быстрее, сильнее.

– А разве аналога коучингу в русском языке нет? Так как я поняла, что «коучинг» для некоторых – просто модная приставка к разным течениям.



– У меня об этом часто спрашивают. Его нет. Это не тренерство. Это не наставничество. Это коучинг. Одна из форм работы над собой. Одна из форм улучшения качества своей жизни. Этим словом часто подменяют другие вещи, которые никак не относятся к этой практике. Это не имеет никакого отношения к профессиональному коучингу, которым я занимаюсь и которому обучаю. В моем понимании, если человек использует приставку коучинг, то обязательно должен быть сертификат обучения в аккредитованной школе, часы практики.

– Как вы поняли, что коучинг – это ваше призвание?



– Пришла в коучинг больше 3 лет назад. Это был период, когда мной было пройдено очень много разнообразных систем обучения, прочитано достаточное количество книг, но для себя я понимала, что все эти знания не переходят в навыки. Понимая свои зоны роста, я прошла свое первое дистанционное обучение в русско-датской школе коучинга и стала проводить коуч-сессии. А не так давно я получила базовое, очень хорошее профессиональное обучение по стандартам ICF (International Coach Federation) – международная федерация коучинга, которая была создана в том числе для того, чтобы защитить клиентов от некачественных услуг. Я за то, чтобы коучи работали по стандартам. И организация ICF как раз задает стандарты, по которым мы учимся и по которым мы работаем с клиентами.

– Предугадываю негодование людей, что коучингом может заниматься каждый и коучинг – не профессия…



– Коучинг – это однозначно профессия, которая требует мастерства. Чтобы предоставлять услуги коучинга, необходимо основательно обучаться этому. Коучинг – это постоянное развитие, в том числе по преодолению себя. Это тяжело. Когда проходит работа между клиентом и коучем, «светить» должен клиент. У коуча не должно быть позиции – «я молодец и профессионал». Карманное эго должно быть у коуча. И не каждый это может. Иногда наше эго бежит впереди нас, потому что мы очень хотим помочь. А в коучинге так нельзя. Нужно максимально создать атмосферу, при которой клиент «светит», он – главный, он – автор своих решений. Когда клиент говорит не «Вау! Катя ты мне помогла!», а «Неужели я это понял?». Вот в чем разница. Необходимо незаметно минимизировать свое присутствие, а это уже целое искусство. И это сложно. И этим заниматься может не каждый.

– Можно заниматься коучингом как подработкой?



– Безусловно! Огромное количество людей, которые сейчас обучаются, пришли параллельно осваивать эту профессию. Большим плюсом является то, что в данном случае у большинства людей есть возможность совмещать эту профессию с основной и зарабатывать на этом.

– Я тут вдруг поняла, что хочу стать коучем. Как это сделать?



– Если мы говорим про Благовещенск или Амурскую область, то рекомендую встретиться со мной. Я расскажу, что это за профессия и какие есть сложности и возможности. Также важно понимать для себя, зачем я туда иду.

– Чтобы заработать конечно!



– Одного этого желания мало. Необходимо много обучаться. Я сейчас, к сожалению, на обучение трачу меньше времени, чем хотелось бы. Помимо этого, я еще постоянно работаю в коучинговом контракте. Стоит отметить, что большая часть моего обучения проходит на английском языке: я смотрю различные вебинары, участвую в саммитах и покупаю курсы. Что же касается финансовой стороны, то, помимо денег, коуч получает много чего другого. Например, быть причастным к росту клиента и видеть этот самый его рост – для меня самое приятное в коучинге. Поэтому я в нем. Чего только стоят объятия, которыми мы завершаем встречу. Это очень искренние и теплые объятия, я их люблю. Если меня читают мои клиенты – обнимайте меня!

– Ладно, я хочу заработать и быть причастной к росту других. Вот мы встретились и пообщались, что дальше?



– Необходимо взяться за свое обучение. Например, 17 июля пройдет мой мастер-класс «Как проводить эффективные совещания с помощью коучинговых инструментов». Он может стать стартом в освоении профессии коуча. Есть, конечно, мастер-классы и в интернете типа «5 часов и ты коуч», но я не верю в обучение таким способом. Я за качественное обучение. Например, в нашей программе 80 % практики: все инструменты, которые получают ученики, они отрабатывают в реальных практических сессиях. Наше обучение длится 3 месяца, всего 4 модуля.

Профессия коуча хороша тем, что существует немалое количество инструментов, которые помогают стать профессионалом. Например, мы с каким-то личным вопросом можем прийти к другому специалисту, который поможет стать эффективным в профессии. Поэтому не бойтесь взять отзывы или обратную связь у ребят, которые у нас учатся или задать вопросы напрямую мне. К слову, мне давно хотелось, чтобы как можно больше амурчан освоило эту профессию. Три года назад казалось, что провести обучение невозможно. А уже 7 июля 2019 года в сотрудничестве с Екатериной Костюковой мы выпустили 7 профессиональных коучей. С начала 2019 года мои мероприятия (мастер-классы и т. д.) посетили 170 человек. В масштабах города, возможно, это небольшая цифра. Но в масштабах города, в котором никогда не было сформированного информационного пространства о коучинге, это достаточно хороший результат. Мне до сих продолжают писать: «А когда у вас следующий мастер-класс?». Люди видят полезность и ценность этих встреч. Поэтому я считаю, что перспективы у коучинга в Амурской области огромные.

– Не боитесь конкуренции своих же учеников?



– Они уже работают с клиентами, и я этому безмерно рада.

У меня есть клиенты не только в Амурской области, а также в других городах и странах. Я провожу онлайн-сессии. Поэтому без клиентов не останусь. Скажу больше, 11 октября 2019 года стартует второй поток обучения программы по коучингу, и коучей станет еще больше. Огромное количество организаций в мире и в России используют коучинговый подход в работе. Например, у нас на Дальнем Востоке стали появляться вакансии коучей: организации берут себе коучей, вводят такие должности. Это штатный коуч, но не психолог. По последним исследованиям коуч-компетентные руководители – сейчас реальность большинства компаний.

– А если передумаю стать коучем и захочу просто обратиться к коуч-специалисту за помощью – как его выбрать?



– В первую очередь нужно обязательно с ним встретиться. Я всегда провожу первую вводную встречу для того, чтобы познакомиться. Потому что коучинг – это про доверие. Вам может не понравиться человек, например, внешне или то, как он говорит. Очень важно, чтобы вам было комфортно при общении. И смело спрашивайте, какую школу окончил коуч, сколько у него часов практики. Не стесняйтесь задавать вопросы. Коуч работает с личностью, с тем, что ценно и важно. А доверять самое важное – то есть себя – нужно только профессионалу.

– Работа с личностью – довольно деликатное дело. А если к вам пришел клиент с глубокой депрессией, отправите его к психологу?



– Однозначно. В этом и есть отличие профессионального коуча от не профессионального. У нас есть этический кодекс коучей и список компетенций, на которых мы основываемся, выстраивая отношения с клиентом. Если понимаю, что клиенту показана терапия, я открыто ему об этом скажу. Кстати, коуч тоже работает со страхами. Современные люди не всегда готовы обратиться к психотерапевту, а к коучу пойти легче.

– Если коучинг так важен для людей, приведите пример, в каких сферах жизни можно его применять?



– Коучинг бывает разный, следовательно, и сферы применения – предприятия разных сфер деятельности, в том числе и медицинские сферы, школы и т.д. Есть групповой и командный коучинг – работа с группой людей, есть индивидуальный. Есть коучинг в чистом виде, а есть коучинговый подход. Есть бизнес-коучинг, когда разбираются бизнес-запросы, например, как улучшить стиль управления и прийти к результату с командой. Есть лайф-коучинг – как найти жизненный баланс.

– Коучинг нужен каждому человеку?



– Есть люди, которым он не нужен. Это те, кто четко знают, что делать. У них нет запросов на изменения. Им комфортно в том состоянии, в котором они находятся. Еще коучинг не будет полезен тем, кто не готов доверять; тем, кто сам знает, как ему лучше; тем, кто видит вокруг одни ограничения, а не возможности; тем, кто ищет решения своих проблем в изменении других, а не в изменении себя. Например, «Меня не устраивает моя жизнь и моя работа, потому что начальник дурак». И когда спрашиваешь, что человек хочет сделать, он отвечает «Чтобы начальник изменился».

На вводной встрече я обязательно задаю вопрос, чтобы понять, берет ли клиент ответственность за свою жизнь на себя или нет. Если он ее перекладывает на кого-то другого – с этим не работаю. Я смело отказываю людям, если чувствую, что у них нет коучингового запроса.

– Знаю, что вы еще и жена, и мама. Вот у психотерапевтов табу на внедрение каких-то профессиональных примочек в семейной жизни. А как с коучингом: он помогает в развитии семейных отношений?



– Наверное, этот вопрос нужно задать моему мужу: «Каково иметь жену-профессионального коуча?». Да, я использую коучинг во взаимоотношениях со своей семьей, с мужем и с дочкой. Но не перегибаю палку. Говорят, что коуч – это «большое ухо». А уметь выслушать – настолько ценно, что для ребенка, что для моих близких. Когда тебя слушают вни-ма-тель-но! Слушают не для того, чтобы сказать, и не для того, чтобы обвинить, а для того, чтобы быть рядом и помочь. Это важно. Когда происходят какие-то ситуации в семье, я задаю мужу вопрос: «Чем я сейчас могу тебе помочь?». Этот вопрос – ключик ко многим ответам.

– Какие пожелания нашим читателям можете дать?



– Слушайте себя. Задавайте себе вопросы: «Чего я на самом деле хочу?», «Что мне сейчас важно?», «Что я чувствую?». Ответы на них – уже достаточный шаг к изменениям.

Представительство международного коучингового центра ISTOK в Амурской области:

Instagram: coachistok_blg

Сайт: coachistok.ru

Екатерина Буслова:

Instagram: buslovakaterina

Тел.: 7 924 444-44-15