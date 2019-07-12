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сегодня, 10:17 0

Женщина завела в ноге червя после прогулки

Женщина завела в ноге червя после прогулки
Фото: Nurul Ezzatul в Facebook

В Малайзии женщина обнаружила червя у себя в ноге после прогулки по пляжу. Сначала у нее появились странные морщины на ноге, а позже они превратились в большой волдырь.

Пострадавшая проконсультировалась у массажистки, и та предположила, что у нее проблемы с нервными окончаниями. Волдырь не проходил и появился сильный зуд. Тогда женщина выложила фото своей ноги на странице в Facebook, где некоторые из ее друзей предположили, что в ноге Акмы поселился червь.

Девушка не обращалась в больницу, но родственники переживали за здоровье пострадавшей и отвезли ее в больницу. Сначала врач сомневался в том, что Акма страдает какой-либо инфекцией, однако, рассмотрев проблему пристальнее, пришел к выводу, что у пациентки анкилостома – паразитический червь, который обитает во влажной среде, загрязненной фекалиями. Специалист объяснил Акме, что на пляже можно подхватить подобную инфекцию, учитывая, что там периодически испражняются животные, и посоветовал не ходить по песку босиком.

Женщине прописали трехдневный курс таблеток, которые должны уничтожить паразита. Она чувствовала его движение в ноге по ночам, однако на третьи сутки он перестал проявлять активность. После избавления от червя пострадавшая призывает всех ходить в общественных местах в обуви и тщательно следить за гигиеной, сообщает «Лента.ру».

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#здоровье #происшествия

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