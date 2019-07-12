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сегодня, 10:11 7

Белогорск стал лидером Приамурья по техприсоединению к объектам ДРСК

Белогорск стал лидером Приамурья по техприсоединению к объектам ДРСК

Белогорск стал первым среди городов Амурской области по заявкам на технологическое присоединение к объектам ДРСК. 20 % заявителей Амурской области на подключение объектов к электроснабжению приходится на городской округ. Второе место по технологическому присоединению к электросетевому хозяйству энергетиков среди городов занимает Свободный.

За последние три года в Белогорске для выполнения договоров технологического присоединения построено около 25 километров воздушных и кабельных линий электропередачи, установлено 13 трансформаторных подстанций.

Упрощение процедуры технологического подключения к электросетям значительно экономит время и деньги, способствует повышению деловой активности, считают в энергетической компании. Все изменения законодательства в пользу потребителей. Срок рассмотрения заявок уменьшается. Для льготников, которые присоединяют объекты к сетям с нагрузкой до 150 киловатт, он сокращен до 15 дней, раньше составлял 30 дней. Исключение — физические лица, запрашивающие мощность свыше 15 киловатт. Их обращения по-прежнему рассматриваются в течение месяца.

Вместе с тем, в 2018 году в ДРСК поступило свыше 5 тысяч заявок на технологическое присоединение объектов в Амурской области. С ростом энергоаппетита заявителей в Приамурье увеличились и объемы строительства электросетевой инфраструктуры. Так, в 2018 году амурский филиал ДРСК направил на эти цели 816 миллионов рублей. Это более чем в два раза выше по сравнению с 2017 годом. Годом ранее тогда было израсходовано 387 миллионов рублей.

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#администрация Белогорска #Белогорск #энергетика

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Комментарии
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  • Хныкуля

    Хныкуля
    2 часа назад

    это всё заслуга Мелюкова!!!

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    2 часа назад

    У ЛДПР подгорает от новостей из Белогорска?

  • Хныкуля

    Хныкуля
    2 часа назад

    а у тебя подгорает на Труша?не лезь и бог простит тебе всё

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    2 часа назад

    Куда не лезть? Подгорело от того, что спросила какую декларацию о доходах он подал как кандидат га главу Тамбовского района?

    Ну да, спросила, интересно ведь, сколько там копеек нарисовал.

  • Хныкуля

    Хныкуля
    2 часа назад

    Марина от кого ты ждёшь ответа?ты же знаешь что Труша на форуме забанили

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    2 часа назад

    Ты влез в тему с тупыми комментами, теперь съезжаешь?

  • Хныкуля

    Хныкуля
    1 час назад

    а я то при чём?позвони Трушу и узнай

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