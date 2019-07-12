Белогорск стал лидером Приамурья по техприсоединению к объектам ДРСК

Белогорск стал первым среди городов Амурской области по заявкам на технологическое присоединение к объектам ДРСК. 20 % заявителей Амурской области на подключение объектов к электроснабжению приходится на городской округ. Второе место по технологическому присоединению к электросетевому хозяйству энергетиков среди городов занимает Свободный.

За последние три года в Белогорске для выполнения договоров технологического присоединения построено около 25 километров воздушных и кабельных линий электропередачи, установлено 13 трансформаторных подстанций.

Упрощение процедуры технологического подключения к электросетям значительно экономит время и деньги, способствует повышению деловой активности, считают в энергетической компании. Все изменения законодательства в пользу потребителей. Срок рассмотрения заявок уменьшается. Для льготников, которые присоединяют объекты к сетям с нагрузкой до 150 киловатт, он сокращен до 15 дней, раньше составлял 30 дней. Исключение — физические лица, запрашивающие мощность свыше 15 киловатт. Их обращения по-прежнему рассматриваются в течение месяца.

Вместе с тем, в 2018 году в ДРСК поступило свыше 5 тысяч заявок на технологическое присоединение объектов в Амурской области. С ростом энергоаппетита заявителей в Приамурье увеличились и объемы строительства электросетевой инфраструктуры. Так, в 2018 году амурский филиал ДРСК направил на эти цели 816 миллионов рублей. Это более чем в два раза выше по сравнению с 2017 годом. Годом ранее тогда было израсходовано 387 миллионов рублей.