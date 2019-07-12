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сегодня, 09:47 25

В центре Благовещенска легковушка сбила велосипедиста

В центре Благовещенска легковушка сбила велосипедиста
Фото: www.instagram.com

В центре Благовещенска велосипедист угодил под машину. Дорожно-транспортное происшествие случилось в четверг, 11 июля, на регулируемом перекрестке улиц 50-летия Октября и Зейской.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, в аварии участвовали Toyota Allex под управлением водителя 1961 года рождения и велосипедист 1984 года рождения.

При падении наездник получил травмы. На месте работала скорая помощь.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства случившегося и напоминают – в соответствии с правилами дорожного движения, при пересечении проезжей части по линии тротуара велосипедист должен спешиваться; водители при повороте на перекрестке обязаны уступать дорогу пешеходам.

Просмотров всего: 1808

#ДТП

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Комментарии
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  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    люди мимо проходят, а человек в предсмертных судорогах бьётся

  • OB-1

    OB-1
    2 часа назад

    я там мимо проходила, кажись велосипедист был чутка нетрезв...

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    alex 3

    люди мимо проходят, а человек в предсмертных судорогах бьётся



    Если люди не обладают навыками оказания домедицинской помощи, что они могут сделать?



    Ну, естественно, кроме вызова СМП?



  • Написатель

    Написатель
    2 часа назад

    Почаще бы этих оленей, которые на великах едут не спешиваясь (тем самым показывая пример в том числе и детям0 - почаще бы сбивали.

    и да... прям хорошенько сбивали.. до судорог ... чтоб окружающие видели до чего это доводит.

    глядишь... и мозгов бы попроибавилось у некоторых.

    а то чато смотришь на ОКЦ ..... счастливая семья на великах ... папа, мама, ребетёнок .... и переезжают.

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    НаписательПочаще бы этих оленей, которые на великах едут не спешиваясь (тем самым показывая пример в том числе и детям0 - почаще бы сбивали.

    и да... прям хорошенько сбивали.. до судорог ... чтоб окружающие видели до чего это доводит.

    глядишь... и мозгов бы попроибавилось у некоторых.

    а то чато смотришь на ОКЦ ..... счастливая семья на великах ... папа, мама, ребетёнок .... и переезжают.


    а если это будет ваш пацан?

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    Oldlord
    alex 3

    люди мимо проходят, а человек в предсмертных судорогах бьётся



    Если люди не обладают навыками оказания домедицинской помощи, что они могут сделать?



    Ну, естественно, кроме вызова СМП?





    Статья 136. Неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    alex 3

    Oldlord

    alex 3 люди мимо проходят, а человек в предсмертных судорогах бьётся


    Если люди не обладают навыками оказания домедицинской помощи, что они могут сделать?

    Ну, естественно, кроме вызова СМП?



    Статья 136. Неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии



    Комментарии к статье прочти. )



  • nerro

    nerro
    1 час назад

    alex 3

    Oldlord

    alex 3 люди мимо проходят, а человек в предсмертных судорогах бьётся


    Если люди не обладают навыками оказания домедицинской помощи, что они могут сделать?

    Ну, естественно, кроме вызова СМП?



    Статья 136. Неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии


    неправильное оказание помощи тоже наказуемо. Нужно вызывать скорую помощь.

  • Написатель

    Написатель
    1 час назад

    alex 3

    Написатель

    Почаще бы этих оленей, которые на великах едут не спешиваясь (тем самым показывая пример в том числе и детям0 - почаще бы сбивали.

    и да... прям хорошенько сбивали.. до судорог ... чтоб окружающие видели до чего это доводит.

    глядишь... и мозгов бы попроибавилось у некоторых.

    а то чато смотришь на ОКЦ ..... счастливая семья на великах ... папа, мама, ребетёнок .... и переезжают.



    а если это будет ваш пацан?



    А мой на велике не катается. Хотя и знает. что спешиваться нужно.

    Я его пока в машине едем правилам учу, он уже половину знаков знает и правил.

    Так что не в тот огород камень.

    не стоит лисапедистов-недоучек защищать. Они своим примером лишь хуже окружающим делают.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Написатель
    alex 3

    Написатель

    Почаще бы этих оленей, которые на великах едут не спешиваясь (тем самым показывая пример в том числе и детям0 - почаще бы сбивали.

    и да... прям хорошенько сбивали.. до судорог ... чтоб окружающие видели до чего это доводит.

    глядишь... и мозгов бы попроибавилось у некоторых.

    а то чато смотришь на ОКЦ ..... счастливая семья на великах ... папа, мама, ребетёнок .... и переезжают.



    а если это будет ваш пацан?



    А мой на велике не катается. Хотя и знает. что спешиваться нужно.

    Я его пока в машине едем правилам учу, он уже половину знаков знает и правил.

    Так что не в тот огород камень.

    не стоит лисапедистов-недоучек защищать. Они своим примером лишь хуже окружающим делают.


    ребёнок есть ребёнок- где то поспешил, где засмотрелся. Человеком нужно быть и прощать ошибки других, тогда и вам однажды простят.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    alex 3

    ребёнок есть ребёнок- где то поспешил, где засмотрелся. Человеком нужно быть и прощать ошибки других, тогда и вам однажды простят.



    Проезд на велосипеде (транспортном средстве) по пешеходному переходу является не ошибкой, а нарушением ПДД!





  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    а я езжу на велике по тротуарам и через перекрестки не спешиваюсь. Можете кидать в меня камни.

  • Здравый смысл

    Здравый смысл
    1 час назад

    Не имеет никакого значения, как именно велосипедист пересекал переход. Имеет значение скорость автомобиля, неграмотная разметка дороги, отсутствие линии "стоп", где машины обязаны останавливаться и отсутствие контроля за нарушителями. Нет выносных карманов для сужении дороги перед переходом для особо резвых дебилов, нет островков безопасности. Идеология "город для автомобиля" убивает и калечит людей. Движение в жилых районах не должно превышать 30 км. в час, а дороги не должны быть аналогом взлетных полос для самолетов.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Здравый смысл

    Не имеет никакого значения, как именно велосипедист пересекал переход.



    Гениально!



    Умозаключение противоречит нику! )))



  • Мира

    Мира
    1 час назад

    alex 3, я тоже свидетель. Он был бомжеватого типа это велосипедист. Походу стащил вели и гнал со всех ног. И был очень сильно пьяный. Спешиваться ему было не возможно. Был бы трезвый - убился бы насмерть при такой скорости и ударе. Летел с пригорка как ошпаренный ничего не видя.

  • семёнов

    семёнов
    1 час назад

    Должна быть статья в законе о наказании таких долбумов наравне с водителем автомобиля. Велосипедист тоже участник движения, и должен нести кару наравне с автомобилистом.

  • Мира

    Мира
    1 час назад

    alex 3, а то что вы не спешиваетесь на перекрестках говорпит о том, что нет у вас авто. Иначе бы по другому переходили пешеходный переход.

  • тт

    тт
    1 час назад

    Вчера видела, как мальчика на велосипеде чуть не сбила машина. Переезжал на не регулируемом перекрёстке, в одну сторону посмотрел и покатился. Хорошо, что авто не успел ещё разогнатся (по второстепенной ехал и притормозил перед перекрёстком) и успел остановиться. То бабу чуть на велик в задницу машина не треснула, хотя наверное надо было. Не зря такое правило, что нужно спешиваться с велосипеда перед перекрёстком. Я своим говорю всегда, что правила дорожного движения написаны кровью.

  • Мира

    Мира
    55 минут назад

    СЕМЕНОВ, согласна! Они ведь тоже участники движения, раз на транспортном средстве.

  • Oldlord

    Oldlord
    53 минуты назад

    Мира

    СЕМЕНОВ, согласна! Они ведь тоже участники движения, раз на транспортном средстве.



    И без транспортного средства они тоже не перестают быть участниками движения! )



  • Здравый смысл

    Здравый смысл
    49 минут назад

    Все стенания автомобилистов о том, что их обижают пешеходы, которые неправильно ходят, не там и не так, смешны. Напомнить, водилы, что вы обладаете средством повышенной опасности? Пешеход может быть каким угодно, а водитель - нет. В ином случае пешеходам надо ходить с огнестрельным оружием в руках, чтобы быть на равных с водителем, который в любой момент может любого убить. Что касается переходов, то там приоритет отдается пешеходу, даже если он вам не нравится.

  • Oldlord

    Oldlord
    47 минут назад

    Здравый смысл

    Все стенания автомобилистов о том, что их обижают пешеходы, которые неправильно ходят, не там и не так, смешны. Напомнить, водилы, что вы обладаете средством повышенной опасности? Пешеход может быть каким угодно, а водитель - нет. В ином случае пешеходам надо ходить с огнестрельным оружием в руках, чтобы быть на равных с водителем, который в любой момент может любого убить. Что касается переходов, то там приоритет отдается пешеходу, даже если он вам не нравится.



    Есличо, то новость про ДТП двух транспортных средств.



    Встретились на перекрёстке легковой автомобиль и велосипед.



    Думаю, инспектора разберутся, кто нарушил ПДД.



  • Darina 2016

    Darina 2016
    32 минуты назад

    Велосипедист должен по пешеходной дорожке идти пешком, сколько раз начинаешь на автомобиле поворот и в этот момент они вылетают на пешеходную дорожку как "черт из табакерки" на большой скорости, и здесь у кого реакция быстрее...

  • Touareg

    Touareg
    19 минут назад

    От того, что велосипедист не спешивается, он не становится невидимым. Поэтому водитель тут 100% слепой, он точно также сбил бы и пешехода, если б тот двигался чуть быстрее 5 км/ч, например, ребёнка который решил перебежать дорогу, а не пойти по ней пешком. Вообще тупое правило, что велосипедист должен спешиваться. В соответствии со здравым смыслом он должен только скорость сбавить до пешеходной и не более того, а иначе просто задолбаешься спешиваться каждые 100 метров чисто психологически. Это любого нормального человека начнёт раздражать рано или поздно, и он перестанет это делать, поэтому большая часть велосипедистов не спешивается, потому что нахрен тогда велосипед нужен, если все равно с него надо постоянно спрыгивать и пешком идти. Это тоже самое, что водителей авто заставляли бы из машины выходить и прогуливаться на каждом перекрёстке.

  • Родя

    Родя
    2 минуты назад

    Ну ну. Вылетать велосипедисты любят на перекресток, и все такие типа уверены в том что их ОБЯЗАНЫ увидеть и пропустить. Хотя по пдд они нарушают. Не раз сталкивался с таким, благо хватало реакции затормозить. А вообще бить надо таких, деревянной палкой по голове

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