В центре Благовещенска легковушка сбила велосипедиста

В центре Благовещенска велосипедист угодил под машину. Дорожно-транспортное происшествие случилось в четверг, 11 июля, на регулируемом перекрестке улиц 50-летия Октября и Зейской.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, в аварии участвовали Toyota Allex под управлением водителя 1961 года рождения и велосипедист 1984 года рождения.

При падении наездник получил травмы. На месте работала скорая помощь.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства случившегося и напоминают – в соответствии с правилами дорожного движения, при пересечении проезжей части по линии тротуара велосипедист должен спешиваться; водители при повороте на перекрестке обязаны уступать дорогу пешеходам.