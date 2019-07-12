Заместитель руководителя Пенсионного фонда Иванов признал вину

По его словам, задержанный содержится в двухместной камере изолятора временного содержания на северо-востоке Москвы. Жалоб на условия содержания у него нет. «Иванов подал в отставку и признал вину в получении взятки в значительном размере (ст. 290 ч. 2 УК РФ). Сейчас он находится в изоляторе временного содержания на северо-востоке Москвы», – сказал Мельников. Другой информации об уголовном деле он не сообщил.

Иванов раскаивается и надеется, что его отправят под стражу уже 12 июля. «Поскольку чиновник признал вину, он рассчитывает, что 12 июля следствие выйдет в суд с ходатайством о его аресте», – добавил Мельников.

В пресс-службе ПФР сообщили, что не владеют данными о том, что замглавы организации подал в отставку. «У нас пока нет такой информации», – сказал собеседник агентства.

Как сообщало Амур.инфо, заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов был задержан по делу о взятке 11 июля. По данным СМИ, он подозревается в «злоупотреблении должностными полномочиями при распределении бюджетных средств». Уголовное дело находится в производстве следователей центрального аппарата СКР. По информации Delovoe.TV, также был задержан сотрудник IT-компании «Техносвет», которого подозревают в даче взятки Иванову. По версии следствия, в деле фигурируют контракты прошлых лет на поставку оборудования. Ранее Иванов «занимался внедрением электронных сервисов», на что было выделено более 1 миллиарда рублей государственных денег.