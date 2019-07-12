Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:43 1

Заместитель руководителя Пенсионного фонда Иванов признал вину

Заместитель руководителя Пенсионного фонда Иванов признал вину
Фото: Михаил Джапаридзе,ТАСС

Алексей Иванов, заместитель руководителя ПФР признал вину в получении взятки. Он подал в отставку с занимаемой должности. Об этом 11 июля сообщил ТАСС ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

По его словам, задержанный содержится в двухместной камере изолятора временного содержания на северо-востоке Москвы. Жалоб на условия содержания у него нет. «Иванов подал в отставку и признал вину в получении взятки в значительном размере (ст. 290 ч. 2 УК РФ). Сейчас он находится в изоляторе временного содержания на северо-востоке Москвы», – сказал Мельников. Другой информации об уголовном деле он не сообщил.

Иванов раскаивается и надеется, что его отправят под стражу уже 12 июля. «Поскольку чиновник признал вину, он рассчитывает, что 12 июля следствие выйдет в суд с ходатайством о его аресте», – добавил Мельников.

В пресс-службе ПФР сообщили, что не владеют данными о том, что замглавы организации подал в отставку. «У нас пока нет такой информации», – сказал собеседник агентства.

Как сообщало Амур.инфо, заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов был задержан по делу о взятке 11 июля. По данным СМИ, он подозревается в «злоупотреблении должностными полномочиями при распределении бюджетных средств». Уголовное дело находится в производстве следователей центрального аппарата СКР. По информации Delovoe.TV, также был задержан сотрудник IT-компании «Техносвет», которого подозревают в даче взятки Иванову. По версии следствия, в деле фигурируют контракты прошлых лет на поставку оборудования. Ранее Иванов «занимался внедрением электронных сервисов», на что было выделено более 1 миллиарда рублей государственных денег.

Просмотров всего: 1363

#пенсии #происшествия #финансы

распечатать


Происшествия

В Приамурье подозреваемый в убийстве оказал сопротивление полицейским

В России и мире

В Британии выпускают на свободу женщину-педофила
Происшествия 1

Водолазы нашли тело утонувшего 16-летнего благовещенца
В России и мире

Женщина завела в ноге червя после прогулки

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    6 минут назад

    все нажраться не могут твари, помимо должности, еще надо посадить на бутылку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь