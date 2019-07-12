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сегодня, 09:42 4

В развитие Хэйхэ за три года инвестор вложит 20 миллиардов юаней

В развитие Хэйхэ за три года инвестор вложит 20 миллиардов юаней
Фото: biang.ru

10 июля правительство Хэйхэ и китайская корпорация Communication Investment group подписали рамочное соглашение. Согласно документу, компания планирует инвестировать в течение 3 лет 20 миллиардов юаней (2,9 миллиарда долларов США) в развитие инфраструктуры Хэйхэ.

Рамочное соглашение предполагает стратегическое сотрудничество по ускорению развития трансграничной инфраструктуры города, сообщает Biang.ru со ссылкой на газету «Хэйлунцзян Жибао».

«Большая часть проектов будет реализована хэйлунцзянской инвестиционной корпорацией в районе строящегося автомобильного моста Хэйхэ – Благовещенск. При этом не поясняется, будет ли принимать участие китайская компания в строительстве инфраструктуры с российской стороны», – говорится в сообщении.

Китайское издание пишет, что правительство Хэйхэ и Heilongjiang Communication investment group планируют сотрудничать, эксплуатируя сообща объекты трансграничной инфраструктуры. Планируется реконструировать отдельные инфраструктурные объекты Хэйхэ, создавая систему «умной логистики». Как сообщало Амур.инфо, на базе пункта пропуска Хэйхэ планируется создать крупный логистический хаб для отправки грузов через Россию в другие страны.

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#Китай #финансы #экономика

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Комментарии
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  • Хныкуля

    Хныкуля
    3 часа назад

    это в пять раз больше чем весь бюджет Амурской области

  • ARCHITECTOR1100

    ARCHITECTOR1100
    3 часа назад

    Очередное подтверждение того, что Россия в глазах Китая - экономический труп. Мы им нужны только как сырьевая база, строительная площадка для своей экономики и в качестве перевал-базы на пути к другим странам. Они ничего не собираются вкладывать в нашу экономику. Деревянные головы в конторе Козлова категорически отказываются это понимать. Создание рабочих мест? Хоспадя, да очнитесь, не будут они нам их создавать, у нас человеческого капитала нет. Люди есть, а работать некому. В Кремле упорно отрицают факт того, что Россия все больше становится сырьевой колонией Китая, в то же время правительство спокойно и не отрицает того, что Россия - сырьевой придаток Европы.

  • arahna

    arahna
    2 часа назад

    Не может Россия развиваться с идеалами индивидуализма. Приоритета частного над общественным. НУ НЕ МОЖЕТ!!! Мы опять оказались слабым звеном капитализма как и царская Россия. 25 лет показали что ничего не получается, все только ухудшается. СССР производил 20% товаров в мировой экономики как сейчас Китай. Сейчас РФ только 2%. Ничего с этим экономическим строем не будет хорошего для народа и страны.

  • arahna

    arahna
    2 часа назад

    Если для Китая во временна СССР мы были старшим братом, то сейчас они снисходительно отвели нам роль младшей сестры. И статус великой державы в их языке и менталитете мы потеряли. Наш компрадорский капитализм направлен только на вывоз сырья и уничтожение народа!

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