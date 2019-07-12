В развитие Хэйхэ за три года инвестор вложит 20 миллиардов юаней

10 июля правительство Хэйхэ и китайская корпорация Communication Investment group подписали рамочное соглашение. Согласно документу, компания планирует инвестировать в течение 3 лет 20 миллиардов юаней (2,9 миллиарда долларов США) в развитие инфраструктуры Хэйхэ.

Рамочное соглашение предполагает стратегическое сотрудничество по ускорению развития трансграничной инфраструктуры города, сообщает Biang.ru со ссылкой на газету «Хэйлунцзян Жибао».

«Большая часть проектов будет реализована хэйлунцзянской инвестиционной корпорацией в районе строящегося автомобильного моста Хэйхэ – Благовещенск. При этом не поясняется, будет ли принимать участие китайская компания в строительстве инфраструктуры с российской стороны», – говорится в сообщении.

Китайское издание пишет, что правительство Хэйхэ и Heilongjiang Communication investment group планируют сотрудничать, эксплуатируя сообща объекты трансграничной инфраструктуры. Планируется реконструировать отдельные инфраструктурные объекты Хэйхэ, создавая систему «умной логистики». Как сообщало Амур.инфо, на базе пункта пропуска Хэйхэ планируется создать крупный логистический хаб для отправки грузов через Россию в другие страны.