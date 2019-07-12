Тындинцы выбирают название нового детского развлекательного центра

Фото: пресс-служба администрации Тынды

В мае этого года на официальной странице мэра Тынды Марины Михайловой в социальной сети стартовал сбор предложений на лучшее наименование детского центра развлечений. Жюри отобрало пять, которые чаще всего озвучивали тындинцы: «Лукоморье», «Остров детства», «Мадагаскар», «Чунга-Чанга» и «Алые паруса».

Сейчас из выбранных в Инстаграме аккаунта администрации Тынды и на странице мэра в «Одноклассниках» идет голосование среди жителей столицы БАМа за самое лучшее. Итог подведут 17 июля. В соответствии с выбранным наименованием детского развлекательного центра будет закуплено тематическое оборудование.

Скоро в Тынде распахнет свои двери первый муниципальный детский центр развлечений. В городском дворце культуры «Русь» полным ходом идут ремонтные работы в белом зале. В первую очередь рабочие подрядной организации сделали запасный выход. Это одно из главных требований противопожарной безопасности при открытии такого учреждения. Кроме запасного, в зале также будут два центральных выхода, оснащенные металлическими противопожарными дверьми.

Мастера уже установили новые потолочные светильники, демонтировали с пола старую плитку и начали ремонт стен. Также здесь в ближайшее время установят металлопластиковые окна, заменят систему отопления, произведут монтаж новой противопожарной и охранной сигнализации. В конце работ положат огнеупорный линолеум.

После завершения всех ремонтных работ начнется монтаж сертифицированных детских игровых комплексов и автоматов. В холле дворца также в планах открыть мини-кафе с реализацией сладостей, соков и мороженого.