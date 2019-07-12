Велосипедисты решили спуститься с горы в 3,5 тысячи метров: обзор прессы

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Волга мелеет и засорена промышленными и бытовыми отходами; корь перестала быть детской болезнью; волосы Наполеона продали за 19 тысяч евро. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

Вы, вероятно, помните, что два дня назад «Российская газета» рассказала о катастрофическом состоянии Байкала – о том, что всемирное хранилище удивительно чистой воды превращается во всемирное хранилище отходов. Сегодня в издании говорится о другом символе России – о Волге. Она мелеет, в нее сбрасывают тонны промышленных и бытовых отходов, сотни затонувших кораблей мешают судоходству, как следствие человеческой деятельности и бездеятельности гибнет рыба. Ну и т.д. Этому «т.д.» посвящено полторы страницы газеты, то есть проблема изучается с разных сторон, что не мешает Волге мелеть.

Полный абзац

На странице «Медицина» заслуживает внимания материал о том, почему корь перестала быть болезнью детей и поражает со страшной силой взрослых. Сегодня этот недуг, коварно прячась за представлением о нем как о чем-то несерьезном, поразил более ста тысяч человек, доведя несколько десятков жертв до смертного одра. И, призывая вас (да и себя тоже) озаботиться своим здоровьем, перехожу к другой заметке.

Также в номере

А в другой заметке говорится о том, что в мире набирает популярность одежда, сделанная из вторсырья. На первый взгляд, «одежда из пластика» звучит непривычно, условно – из переработанных бутылок. А приглядишься, так уже давно в легкой промышленности используются материалы, полученные из того, от чего мы воротим нос, проходя мимо мусорных контейнеров. Просто сейчас этот процесс (имею в виду не нос, а переработку вторсырья в ткани для одежды) набирает всё большую силу.

Напишут же такое

Далее «Российская газета-Неделя». Проигнорировав заметки о том, что одному из питерских «Макдоналдсов» грозит штраф в полмиллиона рублей за то, что потребовали с посетителя доплату за копеечный соус (вот ведь напоролись на сутягу!) и о том, что прядь волос Наполеона ушла с молотка за 19 тысяч евро, я зачитался материалом о людях с психическими отклонениями.

Понятно, что так или иначе все мы такие, поэтому пишут о самых-самых известных из нас. Вот, например, Сальвадор Дали. Называли бы его сегодня гением, если бы его успешно лечили от шизофрении?! А получился бы светлым образ Гарри Поттера, если бы его литературная мама Роулинг не страдала склонностью к суициду?

И, подавив желание посоветовать вам посмотреться в зеркало, перелистнул страницу.

Очень интересно

Страница «История». Здесь о том, что 115 лет назад российская армия применила на войне материал, ставший одним из символов ХХ века. Сукно пропитывалось смесью парафина, канифоли и яичного желтка. После чего оно не пропускало воду, но пропускало воздух. Так в 1904 году получили материал, который сегодня многим известен, как кирза. Кстати говоря, у изобретения офицера Поморцева оказались влиятельные враги: зачем покупать для армии дешевые сапоги, когда можно покупать дорогие – широкое поле для откатов и воровства. То есть со времен царей ничего не изменилось.

На посошок

В завершение – заметка из «Мира новостей» о том, как во французских Альпах фанатики велосипедного спорта решили устроить массовый спуск с горы, высота которой достигает почти 3,5 тысячи метров. Таких любителей экстрима набралось ни много, ни мало 700 человек. Но сразу после команды: «Внимание! Марш!» один из участников, умудрившийся вырваться вперед, потерял равновесие и упал. Ну и всё. Дальше сработал принцип домино. Так и катились 3,5 тысячи метров до подошвы горы. Но без велосипедов.