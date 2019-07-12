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В Амурской области ночью загорелась электроподстанция

В Амурской области ночью загорелась электроподстанция
Фото: архивное изображение Амур.инфо

Ночью 12 июля в на 7 километре Игнатьевского шоссе загорелась электрическая подстанция. К месту происшествия прибыли огнеборцы пожарно-спасательной части № 2 города Благовещенска.

Пожар тушили 7 человек с привлечением двух единиц техники. Через 3 минуты после прибытия было ликвидировано открытое горение. В результате пожара электрическая подстанция повреждена огнем по всей площади. В огне никто не пострадал. Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

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#МЧС #пожары #происшествия #энергетика

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