В Амурской области ночью загорелась электроподстанция

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Ночью 12 июля в на 7 километре Игнатьевского шоссе загорелась электрическая подстанция. К месту происшествия прибыли огнеборцы пожарно-спасательной части № 2 города Благовещенска.

Пожар тушили 7 человек с привлечением двух единиц техники. Через 3 минуты после прибытия было ликвидировано открытое горение. В результате пожара электрическая подстанция повреждена огнем по всей площади. В огне никто не пострадал. Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.