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До 31 градуса на севере: прогноз погоды в Амурской области на 12 июля

До 31 градуса на севере: прогноз погоды в Амурской области на 12 июля
Фото: Амур.инфо

12 июля в Амурской области переменно облачно, в большинстве районов пройдут слабые и умеренные дожди, местами грозы. Ветер восточный, юго-восточный дует со скоростью 1-6, при грозе с усилением 8-13 метров в секунду.

Температура воздуха составит 25...30, на севере – 26...31, в дожде – до 22 градусов.

В Благовещенске переменно облачно, небольшой дождь, возможна гроза. Скорость северо-восточного ветра составляет 3-8 метров в секунду. Уличные термометры покажут в течение дня от 26 до 28 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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