В Белогорске День знаний отпразднуют в воскресенье

Фото: Амур.инфо

В Белогорске решили не переносить празднование Дня знаний на понедельник, 2 сентября. Торжественные линейки пройдут в воскресенье, 1 сентября.

Решение о дате празднования принял мэр Белогорска Станислав Мелюков, посоветовавшись с жителями. Уточняется, что в течение учебного года учителя смогут получить один день отгула.

Как сообщало Амур.инфо, Станислав Мелюков через свой профиль в Инстаграме обратился к жителям с вопросом: «Когда первоклашкам идти в школу – 1 сентября в воскресенье или 2 сентября в понедельник? Под постом пользователи оставили почти 300 комментариев.

«Всем спасибо за обсуждение! 60 % за 1 сентября, 40 % – за 2 сентября, – написал глава Белогорска. – Решение – учебный год начнется с торжественных линеек 1 сентября, потом один урок и по своим делам (домой, в парк, на природу). Учителям и техническому персоналу, задействованным в воскресенье, будет предоставлен 1 день отгула по согласованию с руководством школ. Директора уже предупреждены».

Как рассказала замглавы по социальной политике Галина Бурмистрова, День знаний в Белогорске встретят около 8 тысяч учеников. В первый класс уже записались 735 человек. Планируется, что их будет около 800. Больше всего первоклашек будет учиться в школе № 4 и № 17. Здесь скомплектовано уже по 5 классов.

В гимназии № 1 набрано 4 класса первоклашек, по три класса в школах № 5 и 11. Два класса в средней школе № 10.

«День знаний – это общий праздник. Он как для учеников, так и их родителей. Не секрет, что зачастую родители в рабочие дни могут и не освободиться на школьные линейки. А выходной день – это все- таки хорошая возможность встретить День знаний всей семьей. Не в обиде за рабочий день и учителя. Каждый получит в течение учебного года отгул. Это предложил сделать глава города. За 9 месяцев предстоящего учебного года наверняка будет повод воспользоваться этим выходным днем», – пояснила замглавы по социальной политике Белогорска Галина Бурмистрова.

В Благовещенске День знаний планируется отпраздновать в понедельник, 2 сентября.