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12июля
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сегодня, 07:38 3

Минтруд хочет повысить прожиточный минимум на 4 процента

Министерство труда и социальной защиты России выступило с предложением повысить прожиточный минимум на душу населения и по основным социально-демографическим группам. Об этом говорится в документе, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство предлагает по согласованию с Минэкономразвития и Минфином установить величину прожиточного минимума в целом по стране за второй квартал 2019 года на душу населения 11 185 рублей. При этом для трудоспособного населения предлагается установить прожиточный минимум в размере 12 130 рублей, пенсионеров — 9 236 рублей, детей — 11 004 рублей.

Таким образом, прожиточный минимум на душу населения для детей поднимется на 4%, для трудоспособных граждан — на 4,1%, для пенсионеров — на 3,8%.

В настоящее время прожиточный минимум в целом по стране составляет 10 444 рубля, для трудоспособного населения — 11 280 рублей, для пенсионеров — 8 538 рублей, для детей — 10 390 рублей, пишет РБК.

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#российская власть

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Комментарии
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  • Хныкуля

    Хныкуля
    1 час назад

    даже меньше чем уровень инфляции-щедрый подарок от ЕР

  • Одисей

    Одисей
    1 час назад

    Минтруд только хочет или все таки повысит?

  • Stat

    Stat
    30 минут назад

    Отрыжка заботящихся...

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