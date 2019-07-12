Минтруд хочет повысить прожиточный минимум на 4 процента

Ведомство предлагает по согласованию с Минэкономразвития и Минфином установить величину прожиточного минимума в целом по стране за второй квартал 2019 года на душу населения 11 185 рублей. При этом для трудоспособного населения предлагается установить прожиточный минимум в размере 12 130 рублей, пенсионеров — 9 236 рублей, детей — 11 004 рублей.

Таким образом, прожиточный минимум на душу населения для детей поднимется на 4%, для трудоспособных граждан — на 4,1%, для пенсионеров — на 3,8%.

В настоящее время прожиточный минимум в целом по стране составляет 10 444 рубля, для трудоспособного населения — 11 280 рублей, для пенсионеров — 8 538 рублей, для детей — 10 390 рублей, пишет РБК.