Гороскоп на 12 июля: Рыбы уйдут в самореализацию, у Раков романтические приключения

Восход Солнца: 04:32

Заход Солнца: 20:38

Солнце в Раке.

Овен. Усердие Овна и работоспособность принесут свои плоды уже в эту пятницу. Не отказывайтесь от советов, помощи и поддержки партнеров. Возросший жизненный потенциал благоприятно скажется на способности к самовыражению. В сексуальной сфере пока не предвидится никаких значительных перемен.

Телец. День благоприятный для активных действий в сфере профессиональной деятельности, продвижения вверх по служебной лестнице, новых идей и инициатив. Ваша энергичность и творческий потенциал будут по достоинству оценены начальником, однако не следует забегать слишком далеко вперед – это может вызвать нарекания сверху. Рационально проявляя свои дипломатические таланты, вы сможете изменить к лучшему свой социальный статус и укрепить авторитет.

Близнецы. День получения космической энергии любви.Энергетически мощный день. Избыток энергии может оказаться разрушительным. Вероятность проявления несдержанности и ссор с окружающими. От вашего поведения будут зависеть финансовые успехи, отношения с противоположным полом и эмоциональная жизнь в целом. Не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные задачи. Упущенное сейчас очень трудно будет наверстать в будущем.

Рак. Этот период времени откроет перед вами широкие возможности для творчества и самовыражения. Прекрасный день для любви и романтических приключений, на которые вы можете отважиться. В результате вы испытаете полное обновление чувств.

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Лев. Начало недели обещает быть удачным, однако звезды не советуют торопить события. К любому делу приступайте только после того, как тщательно взвесите все последствия. Ваша жизненная энергия находится в неустойчивом состоянии. Не рекомендуется расширять сферу деятельности, заниматься новыми делами или давать советы. Не ищите новых путей. Идите старыми проверенными тропами.

Дева. Первая половина дня будет символизировать интуитивную работу, трансформацию энергии космоса. Возрастет удачливость,способности к реализации мыслей и идей. Усилятся защитные возможности организма. Этот день благоприятен для самых важных решений и мероприятий в жизни Дев.

Весы. Вероятны негативные изменения в финансовом положении – вы слишком много денег тратите по пустякам, нерационально. Следует ограничить свои траты, так как на скорые поступления рассчитывать не приходится.

Скорпион. Это день творческого подъема. Он обещает быть насыщенным интересными событиями в личной жизни, однако важные дела или неожиданное известие заставят ненадолго забыть о сердечных увлечениях. Не исключено, что к вам заглянут старые знакомые. Вечер проведите наедине со своими мыслями, в тишине и одиночестве. Используйте благоприятный момент для того, чтобы разобраться с отложенными делами или нерешенными проблемами.

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Стрелец. В сфере профессиональной деятельности вероятны ошибки и неудачи. Звезды предостерегают от стремления тут же во что бы то ни стало исправить допущенные ошибки или добиться прогресса в делах – вероятно, любые ваши усилия не принесут видимых результатов. Неблагоприятное расположение звезд отрицательно скажется на коммерческих операциях, которые, скорее всего, не принесут ожидаемой прибыли.

Козерог. Неблагоприятный в физическом плане день. Особенно это касается мужчин-Козерогов. Исключите агрессивность и напористость. Ничего не планируйте, так как планы могут не сбыться. Постарайтесь довольствоваться тем, что будет преподносить жизнь, не требуя ничего большего. У женщин-Козерогов может появиться чувство усталости, вероятны раздражительность, вспыльчивость. Попытайтесь не так болезненно реагировать на замечания близких. Отнеситесь к себе критично. Проявите максимум внимания и любви к своим близким.

Водолей. Расположение планет по-прежнему неблагоприятно. В семейных отношениях или в общении с партнером возможны проблемы или ложные обещания. Весьма вероятно, что на пороге новое увлечение, которое закончится слезами и обидами.

Рыбы. Сегодня вам удастся сотворить нечто выдающееся. Звезды советуют заняться творческой деятельностью. И вам удастся самореализоваться, ничто не сможет омрачить вашего настроения. Отношения между Рыбами и окружающими будут хорошими и теплыми, так как недоброжелатели на время решили оставить вас в покое.

Астролог: Вальдемар Небоходцев