Задержан заместитель председателя Пенсионного фонда России

Фото: www.pfrf.ru

На вопрос, задержали ли Иванова по факту дачи взятки, Дроздов ответил: «Нет, по подозрению».

Информацию о задержании подтвердили также источник «Ведомостей», знающий это от собеседника, знакомого с материалами дела, и человек, близкий к ПФР. Первый рассказал, что уголовное дело возбуждено по факту взятки.

Уголовное дело в отношении Иванова находится в производстве следователей центрального аппарата СКР.

По словам одного источника издания TAdviser, Алексея Иванова задержали перед объявлением тендера на развитие Единой государственной информационной системы социального обеспечения Пенсионного фонда. Сумма тендера могла составить около 1,5 миллиарда рублей.

По информации Delovoe.TV, также был задержан сотрудник IT-компании «Техносвет», которого подозревают в даче взятки Иванову. По версии следствия, в деле фигурируют контракты прошлых лет на поставку оборудования.

Следствию оказывают содействие, фонд работает «в штатном режиме», заявили в пресс-службе ПФР. О своем содействии ходу расследования сообщили и в Министерстве труда.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отметил, что в Кремле не знают причину следственных действий в ПФР и попросил журналистов обратиться с этим вопросом к следствию.

О возможной отставке Алексея Иванова писал «Коммерсант» еще в начале декабря 2018 года.

По информации «Ведомостей», Иванов вступил в должность заместителя предправления ПФР в апреле 2017 года, где курировал вопросы, связанные с информационными технологиями. До этого назначения, с 2016 года, он был советником предправления Пенсионного фонда. С 2002 по 2011 год Иванов работал в коммерческих структурах, с 2011 по 2013 год был заместителем директора ФГУП НИИ «Восход», в 2016 году занимал должность советника руководителя Рослехоза.