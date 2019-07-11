Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12июля
Предыдущая новость Следующая новость
11 июля 2019, 21:46 9

Задержан заместитель председателя Пенсионного фонда России

Задержан заместитель председателя Пенсионного фонда России
Фото: www.pfrf.ru

11 июля заместителя председателя правления Пенсионного фонда России Алексея Иванова задержали по делу о взятке. Эту информацию РИА Новости подтвердил глава фонда Антон Дроздов.

На вопрос, задержали ли Иванова по факту дачи взятки, Дроздов ответил: «Нет, по подозрению».

Информацию о задержании подтвердили также источник «Ведомостей», знающий это от собеседника, знакомого с материалами дела, и человек, близкий к ПФР. Первый рассказал, что уголовное дело возбуждено по факту взятки.

Уголовное дело в отношении Иванова находится в производстве следователей центрального аппарата СКР.

По словам одного источника издания TAdviser, Алексея Иванова задержали перед объявлением тендера на развитие Единой государственной информационной системы социального обеспечения Пенсионного фонда. Сумма тендера могла составить около 1,5 миллиарда рублей.

По информации Delovoe.TV, также был задержан сотрудник IT-компании «Техносвет», которого подозревают в даче взятки Иванову. По версии следствия, в деле фигурируют контракты прошлых лет на поставку оборудования.

Следствию оказывают содействие, фонд работает «в штатном режиме», заявили в пресс-службе ПФР. О своем содействии ходу расследования сообщили и в Министерстве труда.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отметил, что в Кремле не знают причину следственных действий в ПФР и попросил журналистов обратиться с этим вопросом к следствию.

О возможной отставке Алексея Иванова писал «Коммерсант» еще в начале декабря 2018 года.

По информации «Ведомостей», Иванов вступил в должность заместителя предправления ПФР в апреле 2017 года, где курировал вопросы, связанные с информационными технологиями. До этого назначения, с 2016 года, он был советником предправления Пенсионного фонда. С 2002 по 2011 год Иванов работал в коммерческих структурах, с 2011 по 2013 год был заместителем директора ФГУП НИИ «Восход», в 2016 году занимал должность советника руководителя Рослехоза.

Просмотров всего: 543

#закон #пенсии #происшествия #российская власть #финансы

распечатать


Общество

Лесничим Магдагачинского района смягчили наказание за подлог

вчера, 20:51
Происшествия 4

Из автомобиля, уходившего от погони, летели пакеты с марихуаной

Общество

Прокуратура Приамурья помогла выявить нарушения в затопленных населенных пунктах Иркутской области
Общество

Амурскую авиабазу обязали увеличить штат работников парашютно-десантной пожарной службы
Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Хныкуля

    Хныкуля
    1 час назад

    поднимите пенсионный возраст до 70 лет-чиновникам денег явно не хватает

  • full

    full
    1 час назад

    Интересно, сколько денег пенсионеров прожирают чиновники Пенсионного фонда России? И не это ли основная причина поднятия пенсионного возраста?

  • Саймон

    Саймон
    1 час назад

    full

    Интересно, сколько денег пенсионеров прожирают чиновники Пенсионного фонда России? И не это ли основная причина поднятия пенсионного возраста?



    явно меньше, чем Донбас, Сирия, Ливия, ЦАР и Венесуэла

  • Тахографист

    Тахографист
    49 минут назад

    Угу, а главный как всегда не в курсе

  • Тахографист

    Тахографист
    49 минут назад

    Угу, а главный как всегда не в курсе

  • Тахографист

    Тахографист
    49 минут назад

    Угу, а главный как всегда не в курсе

  • vertex

    vertex
    39 минут назад

  • Kadet_84

    Kadet_84
    15 минут назад

    vertex



    Зачётный ЗАЧЁТ!!!

  • Kadet_84

    Kadet_84
    12 минут назад

    Тахографист

    Угу, а главный как всегда не в курсе



    Некогда ему! Он... "оптекает".

Показать все (9) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь