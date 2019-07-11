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11 июля 2019, 20:51 0

Лесничим Магдагачинского района смягчили наказание за подлог

Собранные следственным отделом по Магдагачинскому району доказательства признаны судом достаточными для удовлетворения ходатайств следователя о прекращении уголовного дела в отношении троих лесничих и назначении им штрафа. Они совершили служебный подлог.

Как установлено следствием и судом, в 2018 году обвиняемые, работая в Магдагачинском лесничестве, для повышения показателей своей работы на основании имевшихся у них копий паспортов граждан внесли в официальные документы – протоколы об административном правонарушении – заведомо ложные сведении. Это сведения о якобы совершенных этими гражданами административных правонарушениях в сфере охраны окружающей среды и природопользования. Каждый из обвиняемых составил по одному из таких протоколов. Своими действиями они существенно нарушили права граждан, а также охраняемые законом интересы общества и государства, сообщает следственное управление.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Амурской области, обеспечившими в дальнейшем оперативное сопровождение расследования уголовных дел.

В ходе предварительного расследования установлены основания, предусмотренные статьей 25.1 УПК РФ – обвиняемые совершили преступления небольшой тяжести впервые, признали вину, активно способствовали расследованию преступлений, принесли извинения потерпевшим и коллективу предприятия. На основании норм закона, следователь вынес постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Постановлениями судьи Магдагачинского районного суда данные ходатайства удовлетворены, уголовные дела прекращены, двоим ранее обвиняемым назначены судебные штрафы в размере по 10 тысяч рублей, третьему – 15 тысяч рублей.

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#закон

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