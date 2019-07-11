Из автомобиля, уходившего от погони, летели пакеты с марихуаной

На 59 километре трассы Белогорск – Новое Ромны сотрудники полиции потребовали остановиться водителя автомобиля, двигавшегося в сторону Белогорска. Но он продолжил движение. А пассажиры начали выкидывать из окон пакеты.

Когда все пакеты были выброшены, водитель остановился.На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Сотрудники изъяли 4 пакета и мешок, наполненные растительной массой со специфическим запахом. Результаты проведенного исследования показали, что это наркотическое средство – марихуана весом более 1 килограмма.

Предварительно установлено, что данное наркотическое средство принадлежит одному из пассажиров авто, жителю Белогорска 1982 года рождения. Мужчина пояснил, что собрал верхушечные части дикорастущей конопли в районе одного из сел Ромненского района для личного потребления. Водитель и другие пассажиры транспортного средства не знали, что находится в пакетах и мешке. При виде полицейских амурчанин испугался, водителю авто сказал, чтобы тот не останавливался, а других пассажиров попросил выбросить пакеты и мешок из окон.

Следственным подразделением МО МВД России «Октябрьский» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в крупном размере».

В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, сообщает амурское управление МВД.