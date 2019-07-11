Прокуратура Приамурья помогла выявить нарушения в затопленных населенных пунктах Иркутской области

Работники прокуратуры Амурской области выехали в Иркутскую область, чтобы оказать помощь местной прокуратуре в защите прав граждан при ликвидации ЧС и последствий крупномасштабного наводнения. Амурские специалисты выявили несколько нарушений.

Прокуроры Белогорска и Ивановского района, заместитель прокурора города Благовещенска провели проверки в четырех муниципальных поселениях Тулунского района (Аршанское, Владимирское, Евдокимовское, Перфиловское), где пострадало около 14 тысяч человек, подтоплено свыше 3,5 тысячи домов.

Проверены три пункта временного размещения пострадавших граждан, проведена разъяснительная работа и оказана консультативная помощь главам муниципалитетов и гражданам по вопросам получения единовременных денежных выплат, финансовой помощи за утрату имущества, проведен личный прием граждан.

В итоге выявлены нарушения, связанные с отсутствием необходимого нормативно-правового регулирования муниципалитетов, определяющего зоны чрезвычайной ситуации в населенных пунктах, факты ненадлежащего содержания и непринятия мер к восстановлению дорог после чрезвычайной ситуации, нарушения прав граждан при размещении в ПВР.

По результатам выезда оказана практическая помощь Тулунской межрайонной прокуратуре: подготовлено три представления, три исковых заявления в интересах 12 граждан, в том числе несовершеннолетних, сообщает прокуратура Амурской области.